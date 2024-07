Audi recrute un cadre de Mercedes pour son programme F1

Dans moins d'un an et demi, le projet Audi prendra véritablement corps en Formule 1, en s'appuyant sur le rachat de l'entreprise Sauber. En attendant, la marque allemande continue son travail de fond pour être prête début 2026, avec un nouveau recrutement intéressant. En effet, Stefan Strähnz a été nommé directeur des programmes de l'écurie Stake F1, un poste qu'il occupera à partir du 1er octobre 2024.

Ce nom n'est pas forcément l'un des plus connus du paddock, mais Strähnz travaille depuis 2012 et à divers postes chez Mercedes, les derniers ayant tous eu trait avec la programmatique, l'organisation et la gestion de ressources. Depuis décembre 2020, il était d'ailleurs ingénieur en chef des programmes de dépenses et commerciaux de l'écurie basée à Brackley, un poste crucial à l'ère du plafond budgétaire instauré depuis 2021. Auparavant, il a également travaillé chez Renault/Lotus, chez BAR-Honda et chez Toyota.

Andreas Seidl, PDG du groupe Sauber, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Stefan au sein de l'équipe et je suis certain qu'il apportera une immense expérience grâce à ses précédentes fonctions, dans lesquelles il a participé à de nombreuses victoires et de nombreux titres, afin de compléter et de renforcer notre équipe de direction. Grâce à son expérience unique, Stefan jouera un rôle essentiel dans l'efficacité globale de l'équipe et nous préparera à l'optimisation complète au Règlement Financier lorsque nous deviendrons l'équipe d'usine Audi F1."

"Travaillant en étroite collaboration avec moi-même, l'équipe de direction et tous nos départements techniques, opérationnels et financiers en expansion, la principale mission de Stefan sera de mettre en place des programmes entièrement rationalisés et optimisés pour les F1, depuis le concept jusqu'à la première apparition sur la piste."

Quant à Stefan Strähnz, il a ajouté : "Je suis immensément fier et impatient de rejoindre les talentueux membres de Sauber Motorsport dans notre passionnante aventure pour devenir l'équipe d'usine Audi F1 en 2026. J'ai connu une expérience similaire dans mes fonctions précédentes, et je mettrai tout ce que j'ai appris et mon énergie au service de ce programme nouveau et stimulant pour développer les outils, les processus et la culture nécessaires à un succès durable à long terme, sur la piste et en dehors."

"C'est un véritable privilège de rejoindre une marque aussi emblématique qu'Audi, avec tous ses accomplissements en matière de technologie et de sport automobile. Je suis impatient de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de notre ambitieux objectif, qui est de remporter des championnats en F1."