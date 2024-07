Le retour en forme de Mercedes "n'influence pas la refléxion" pour 2025

L'identité du remplaçant de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2025 est toujours source de nombreuses spéculations. Le jeune Kimi Antonelli, couvé par la marque à l'étoile depuis ses années karting, est pressenti pour une promotion en F1 l'an prochain aux côtés de George Russell. Mais s'il est passé directement de la FRECA (où il a été sacré l'an passé) à la F2, Antonelli a connu une première partie de saison délicate, ce qui met en doute à sa nomination chez Mercedes en 2025 et replace Carlos Sainz dans la course.

Pour Sainz, le volant Mercedes constitue bien évidemment l'alternative la plus alléchante, et plus encore depuis que l'écurie de Brackley a sonné son retour sur le devant de la scène, avec deux victoires successives lors des deux derniers Grands Prix pour George Russell et Lewis Hamilton.

Coïncidence ? La piste Carlos Sainz, que l'on croyait écartée, est réapparue ces dernières semaines, Toto Wolff lui-même ayant indiqué que le pilote espagnol demeurait une option. Mais le dirigeant insiste sur le fait que le retour en forme des Mercedes ne change rien à son approche pour la désignation du remplacement de Lewis Hamilton l'an prochain.

"Cela n'influence pas notre réflexion", assure ainsi le directeur de l'écurie Mercedes. "J'ai toujours dit que nous avions besoin d'une voiture qui va vite et quand nous avons une voiture qui va vite, nous mettons le pilote dedans et cela devient intéressant. Intéressant pour de nombreux pilotes. Mais d'une certaine manière, je pense que nous devons rester calmes et continuer la saison, continuer à nous concentrer sur la voiture et ensuite voir si les options sont toujours les mêmes... mais ce n'est pas comme si [gagner des courses] changeait tout et [bouleversait] tout."

Andrea Kimi Antonelli a signé une première victoire bienvenue en F2 à Silverstone. Photo de: Prema Powerteam

Entre-temps, Kimi Antonelli a levé quelques doutes en décrochant son premier succès en Formule 2 à Silverstone dans la course du samedi, disputée dans des conditions pluvieuses. Un succès cependant suivi d'un abandon dès le premier tour de la course 2, où Antonelli a été éliminé par un accrochage où sa responsabilité n'est toutefois pas engagée.

Sa courbe d'apprentissage plus ardue que prévu est également à rapprocher des difficultés rencontrées par l'équipe Prema avec la nouvelle monoplace de F2 introduite cette saison. En témoignent les résultats mitigés du coéquipier d'Antonelli, Oliver Bearman, pourtant brillant lors de sa pige pour Ferrari en Arabie saoudite, et d'ailleurs promu en F1 l'an prochain chez Haas.

"La F2 est très difficile cette année à cause de la voiture", continue Toto Wolff. "On peut voir que lui et Bearman ont beaucoup de mal avec la voiture et il n'est pas content de son pilotage et de ne pas avoir le rythme en course. Mais en le voyant marcher sur l'eau samedi [à Silverstone], parfois deux secondes plus vite que tout le monde, on peut voir le talent, la capacité et le potentiel de ce jeune homme. Gagner cette course, je pense, lui a enlevé un poids important des épaules. [Dimanche], c'était un abandon, mais ce n'était pas de sa faute."

Soucieux de préparer l'avenir de l'écurie Mercedes, Toto Wolff a pu apprécier le triomphe de Lewis Hamilton à Silverstone, vécu de près par Kimi Antonelli, qui l'accompagnait dans le garage Mercedes après la course.

"Il y a eu ce moment où vous voyez le plus grand pilote britannique nous rejoindre au Grand Prix de Grande-Bretagne et dans le garage, vous avez ce jeune Italien qui n'a même pas le permis de conduire, qui regardait cette scène, et je parie qu'il a pensé : "Je veux être ça un jour". Peut-être pas ici, peut-être à Monza."