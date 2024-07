Qui mène la bataille du milieu de peloton F1 ?

Visa Cash App RB semblait être seul sur la route de la sixième place du championnat constructeurs 2024 de Formule 1, mais ses rivaux du milieu de peloton ont progressé alors que sa propre situation s'est dégradée avec son package d'évolutions de Barcelone.

Il n'y a désormais plus que quatre points entre VCARB et Haas au classement, alors que l'emprise de l'équipe américaine sur la septième place avait été remise en question il y a quelques courses par la brève résurgence d'Alpine après un début d'année difficile.

Entretemps, Williams a également marqué quelques points dans sa quête de gains pour la seconde moitié de la saison. Bien que sa FW46 constitue une nette amélioration par rapport à ses devancières grâce à de meilleures performances générales, l'équipe n'a pas fait les mêmes progrès que ses rivales en termes de développement.

Pour l'instant, Stake F1 semble bien ancré au bas du classement. Une voiture fiable, mais peu spectaculaire, n'a pas été suffisamment bien exploitée en début d'année en raison d'un grand nombre de ratés lors des arrêts au stand et, maintenant que les autres équipes ont progressé, la C44 semble de plus en plus limitée.

Quoi qu'il en soit, la lutte entre les cinq équipes est très serrée, et Aston Martin a parfois été entraîné dans cette bataille parce que ses évolutions d'Imola n'ont pas fonctionné comme prévu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, dépasse Logan Sargeant, Williams FW46 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin dispose d'un bon matelas de points par rapport aux cinq dernières équipes du classement, même si sa trajectoire croise parfois celles de certaines équipes situées plus bas, de sorte que la structure de Silverstone constitue un bon point de référence lorsqu'il s'agit d'évaluer laquelle des cinq équipes est la mieux placée à l'aube de la deuxième moitié de saison.

Lors de la première course à Bahreïn, Haas avait été la plus forte des cinq équipes du bas de l'échelle, bien que le net découpage du peloton à ce moment-là, avec un top 5 largement détaché, ait rendu les choses difficiles pour ces équipes ; sans abandon ou malchance, il y avait peu de chances pour que quelqu'un d'autre que Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ou Aston Martin puisse marquer des points.

Cette situation est survenue alors qu'il avait été suggéré après les essais que VCARB était sur le point de se rapprocher du top 5, moment où Haas minimisait ses propres attentes et prévoyait d'être "vers le fond de grille". Les attentes ont été encore plus renforcées lorsqu'Alpine s'est présentée avec une voiture en surpoids et a eu du mal à performer, tandis que Williams avait le même problème - mais ne l'a révélé que plus tard.

Le rythme de Stake lors des qualifications n'avait pas semblé particulièrement spectaculaire, mais sa régularité en course a été largement compromise par des problèmes liés à la modification de l'équipement utilisé pour les arrêts au stand. L'équipe suisse aurait pu prendre le large si les arrêts n'avaient pas été aussi laborieux.

Quoi qu'il en soit, les performances se sont largement chevauchées au cours des manches suivantes, comme le montre le graphique ci-dessous. Celui-ci utilise le concept de 'supertemps' (un indicateur du rythme absolu lors d'une épreuve donnée, produit grâce au tour le plus rapide d'une équipe au cours du week-end) pour tracer l'évolution du rythme de chaque écurie tout au long de l'année. Il montre également l'écart entre chaque équipe et l'équipe la plus rapide sur un week-end complet.

Les supertemps

Le développement d'Alpine au fil de la saison lui a permis de quitter le bas du classement et, maintenant que la voiture n'est plus en surpoids, son champ d'action s'étend jusqu'aux dernières places dans les points. Williams est également en train de perdre du poids, et une bonne performance à Silverstone - Alexander Albon a terminé à la neuvième place - a laissé entrevoir des progrès.

Il y a cependant deux équipes qui se distinguent nettement : VCARB et Haas. Haas est l'équipe en forme, avec deux excellentes sixièmes places en Autriche et en Grande-Bretagne, grâce aux efforts de Nico Hülkenberg. Cela a coïncidé avec la baisse de forme de VCARB, dont le package d'évolutions de Barcelone n'a pas donné les résultats escomptés.

L'équipe a dû mélanger les anciennes et les nouvelles pièces aux essais libres de Silverstone pour comprendre quels éléments fonctionnaient et lesquels nécessitaient une étude plus approfondie. VCARB a néanmoins marqué des points lors de six de ses sept dernières courses, mais a été dépassé par Haas ces derniers temps.

Sous la direction d'Ayao Komatsu, Haas s'est montré beaucoup plus attentif aux évolutions et a donné la priorité à un front plus uni entre ses deux bases, en Angleterre et en Italie. Cela a bien servi l'équipe, lui donnant un peu plus de liberté pour explorer des idées tout en restant en communication constante.

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Haas avait également identifié les problèmes du package de l'année dernière, dont les améliorations de fin de saison avaient été limitées par l'architecture du châssis. L'équipe a pu tirer des enseignements au profit de la voiture de cette année, qui se montre beaucoup plus réceptive aux évolutions au cours de l'année.

Les améliorations apportées à Silverstone semblent avoir remédié à une faiblesse dans les virages rapides, et l'équipe pense désormais pouvoir disputer à VCARB la sixième place du championnat. La cinquième place est-elle possible ? Aston Martin est peut-être un peu hors de portée.

Alpine, cependant, n'abandonne pas le combat ; le nouveau directeur technique exécutif, David Sanchez, pense que l'équipe dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour réaliser une remontée dans le classement à la McLaren. L'accent mis sur la réduction du poids a limité le travail qu'Alpine pouvait faire avec son aérodynamique, et l'attention s'est portée sur l'ajout d'appui à la voiture maintenant qu'elle est en dessous de la limite de poids.

Comme nous l'avons mentionné, Williams a été confronté au même problème, bien que le team se soit efforcé d'apporter des améliorations à la voiture et de faire des progrès sous la houlette de James Vowles. La bataille pour la huitième place - et peut-être plus - entre Alpine et Williams risque d'être très disputée.

Stake, pour sa part, a du pain sur la planche pour se sortir de la spirale négative. Un triste triptyque de courses (Imola, Monaco et Montréal) lui a fait perdre un terrain considérable par rapport aux équipes concurrentes, et un rythme de développement lent et régulier n'a pas vraiment aidé l'équipe à se rapprocher. L'équipe donne l'impression d'être "en attente", alors que le projet Audi sera pleinement opérationnel en 2026, et cela se reflète dans les résultats.