Ricciardo : "Le chronomètre ne ment pas"

Daniel Ricciardo le sait, sa place est à risque chez Visa Cash App RB, et en Formule 1 de manière générale. Écarté par McLaren à l'issue de la saison 2022 pour faire place à son jeune compatriote Oscar Piastri, le pilote australien avait obtenu un sursis lorsque Red Bull l'a rappelé pour réintégrer son giron, lui qui avait quitté l'équipe à l'issue de la saison 2018 pour s'en aller chez Renault.

Initialement pilote de réserve et de développement pour l'écurie du sponsor autrichien, Ricciardo a également tenu le rôle d'ambassadeur, affecté aux opérations promotionnelles, en raison de son sens de la communication. La deuxième opportunité est venue au milieu de la saison 2023 où, déçu des performances de Nyck de Vries, Red Bull a promu Ricciardo au volant de la seconde VCAR à partir de l'été, après un test concluant à Silverstone.

Le retour aux affaires du natif de Perth n'a toutefois pas été un long fleuve tranquille : victime d'une fracture du poignet à la suite d'un accident aux essais à Zandvoort, il a, à son tour, dû céder sa place au jeune Liam Lawson le temps de sa convalescence. Et, s'il a pu retrouver son volant en fin de saison, Ricciardo demeure toujours en deçà des attentes de son employeur, et il lui a fallu cette saison attendre le Grand Prix du Canada, en juin, pour marquer ses premiers points en course, lui qui est régulièrement dominé par son équipier Yuki Tsunoda.

Aujourd'hui, alors que le Japonais est déjà confirmé chez VCARB pour l'an prochain, l'incertitude demeure quant à l'identité du second pilote de l'équipe satellite de Red Bull, qui devra choisir entre l'expérimenté Ricciardo et le prometteur Lawson. Et, même si Ricciardo, qui a fêté ses 35 ans début juillet, est parvenu à signer des performances plus élevées lors des derniers Grands Prix, il concède qu'il doit encore travailler sur la régularité de ses résultats.

Daniel Ricciardo sait qu'il devra tout donner pour conserver sa place chez VCARB à l'issue de cette saison. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"C'est ma plus grande frustration", a-t-il confié au site officiel de la Formule 1. "C'est frustrant car je me regarde dans le miroir et je me dis que je peux très bien parvenir à cela, alors comment m'assurer de le faire de manière constante ? Un jour viendra où je n'arriverai plus à performer aussi bien, mais je préfère voir ces bons résultats, même ponctuels, qui montrent que j'ai encore les capacités de faire quelque chose de grand, et c'est à moi de les exploiter plus souvent."

"La compétition est quelque chose de formidable", continue le pilote australien. "Bien sûr, j'ai déjà gagné et rien n'est plus agréable que de gagner, mais pour l'instant, marquer des points est notre petite victoire. C'est donc là que réside le combat."

Avec l'aide de mon équipe, et des gens qui m'entourent, j'ai essayé de voir comment je pouvais changer les choses.

Pour Daniel Ricciardo, les progrès récemment affichés sont le fruit d'un long travail, mais également d'un changement dans sa manière d'appréhender les courses, entrepris après un week-end difficile au Grand Prix de Monaco.

"Il y a des choses qui ont changé", continue-t-il. "Après Monaco, je me suis pris le temps de la réflexion. J'avais l'impression d'être dans le coup, que j'étais prêt, mais les résultats n'arrivaient pas vraiment. Avec l'aide de mon équipe, et des gens qui m'entourent, j'ai essayé de voir comment je pouvais changer les choses."

"Je me suis dit que les week-ends de courses étaient une chose, mais qu'il fallait réfléchir à [comment appréhender] la semaine précédent la course. Est-ce que je pouvais faire quelque chose de mieux pour me préparer et me sentir davantage prêt à me battre ? Et, même si on se sent prêt, on ne l'est peut-être pas à 100%."

"Quand je suis revenu [en F1] l'an passé, j'avais décidé de faire les choses par moi-même pendant un certain temps, de m'entraîner. J'avais l'impression de le faire depuis assez longtemps et de savoir ce dont j'avais besoin. Cela a fonctionné pour moi dans une certaine mesure. Mais maintenant, je travaille davantage à plein temps avec Pyry [Salmela, son entraîneur performance]. Il a toujours été à mes côtés depuis mon retour, mais j'utilise un peu plus son expertise. En fin de compte, il s’agit simplement de rester ouvert d’esprit. Même si quelque chose fonctionnait très bien il y a six mois, cela ne veut pas dire que ce sera le cas aujourd’hui. J’essaie donc de chercher partout où je peux trouver quelques pour cent ici, quelques pour cent là."

Daniel Ricciardo le sait, il devra encore tout donner et mener le combat jusqu'au bout pour conserver sa place en F1. Et il insiste sur le fait que seuls ses résultats en piste pourront forcer la décision des dirigeants de chez Red Bull. "Le sport est devenu très compétitif", conclut-il. "Certes, il y a du marketing et d’autres aspects liés à ce sport/ce business. Mais au bout du compte, le chronomètre ne ment pas − et c’est ma meilleure façon de continuer à pratiquer ce sport plus longtemps."