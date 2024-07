Ferrari F1 avec un plancher modifié au GP de Hongrie

Pour le Grand Prix de Hongrie qui débutera ce vendredi, Ferrari disposera d'une version révisée de son plancher afin de tenter de régler les problèmes de rebond entrevus lors des dernières courses. Cette pièce, qui a été introduite en Espagne dans le cadre d'un important package d'évolutions, a bien apporté l'appui souhaité mais a provoqué la résurgence du marsouinage dans les virages rapides, entraînant une perte de confiance des pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Lors du GP de Grande-Bretagne, il y a deux semaines, des tests comparatifs ont été effectués et la Scuderia avait alors décidé de revenir à son plancher précédent, qui avait été mis en place à partir du GP d'Émilie-Romagne. Une analyse devait par ailleurs être effectuée par la suite afin de tenter de comprendre s'il était possible de continuer avec le nouveau plancher.

Frédéric Vasseur a révélé que Ferrari avait décidé de le réinstaller sur les SF-24 au vu de la performance qu'il apporte. Toutefois, des modifications ont été faites afin de réduire les rebonds. "La coupure d'une semaine avant la Hongrie nous a permis d'examiner en détail toutes les données des trois dernières courses", a déclaré le Français.

"Nous avons constaté que notre dernier package d'évolutions a effectivement apporté les bénéfices escomptés en termes de points aérodynamiques. Cependant, il a également eu des effets secondaires qui ont rendu la voiture plus difficile à piloter. Nous avons travaillé dur à l'usine et, à Budapest, nous apportons une évolution du plancher qui, nous le pensons, donnera aux pilotes une voiture qui leur permettra de piloter au mieux de leurs capacités."

"Cette saison, nous nous battons au centième de seconde près et Charles et Carlos doivent donc pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et avoir confiance dans la voiture s'ils veulent obtenir les meilleurs résultats possibles en course, mais aussi, et surtout, en qualifications, lorsqu'ils doivent pousser la voiture dans ses derniers retranchements. Je suis convaincu que le package que nous apportons au Hungaroring nous permettra d'être aux avant-postes."

Avec Jonathan Noble