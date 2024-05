Comment Ocon pourrait rejoindre Haas et Gasly rester chez Alpine

Alors qu'un peu plus d'un quart de la saison a été disputé, on connaît déjà la moitié de la grille pour l'année prochaine, avec dix baquets déjà occupés. Pour le reste, la situation évolue jour par jour, parfois heure par heure, et dépend principalement de la prochaine décision qui sera prise sur le marché des transferts. Sans surprise, celle-ci concerne a priori Carlos Sainz, qui a une offre d'Audi dont l'échéance interviendrait à la fin du mois.

Le pilote espagnol, victime de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, a joué la montre jusqu'ici dans l'espoir de convaincre Red Bull ou Mercedes. Néanmoins, la probabilité la plus forte à ce jour est de le voir accepter de rejoindre le projet de la marque aux anneaux, ce qui fera alors bouger les lignes. Car parmi ceux qui attendent de voir si la porte de Sauber se fermera définitivement, il y a certainement Esteban Ocon.

Le Français, en fin de contrat chez Alpine, a clairement manifesté sa volonté de ne pas trop attendre pour régler le sujet de son avenir. Il a d'ailleurs rappelé le douloureux souvenir de 2018, quand il s'était retrouvé sans volant pour la saison suivante. "Plus vite ce sera fait, mieux ce sera", a-t-il prévenu.

Or ce calendrier ne cadre pas avec celui de l'écurie d'Enstone, qui estime avoir d'autres chats à fouetter en donnant la priorité au redressement des performances. "Nous voulons vraiment nous concentrer sur l'aspect technique, l'amélioration de la voiture, la structure technique, et nous prendrons notre temps pour les pilotes", a rappelé à Imola le directeur Bruno Famin. Dans ce contexte, si Esteban Ocon veut trouver une offre de contrat ailleurs et dès que possible, les possibilités sont limitées, surtout si Sainz dit oui à Audi.

Williams aurait pu en être une mais, d'après les informations de Motorsport.com, le pilote tricolore n'est pas perçu par James Vowles comme la recrue qu'il faudrait engager aux côtés d'Alexander Albon. Le directeur de l'écurie de Grove, qui a travaillé à ses côtés chez Mercedes, redouterait un manque d'esprit d'équipe plus que de performance, avec en tête la rivalité qui l'opposait à Sergio Pérez chez Force India. Au lieu de ça, Valtteri Bottas serait aujourd'hui le grand favori, James Vowles connaissant peut-être mieux que quiconque sa capacité à faire le jeu d'une équipe.

C'est donc vers Haas que pourraient se tourner Esteban Ocon et son management. L'écurie américaine, qui envisage de donner sa chance à Oliver Bearman, est en quête d'un pilote solide et expérimenté mais ne fait plus de Kevin Magnussen sa priorité. Le Danois vit une période délicate après les incidents de Miami et le risque d'une suspension qui plane au-dessus de lui. Toujours d'après nos informations, le rapprochement entre Haas et Esteban Ocon serait en cours et il ne manquerait plus que l'annonce d'Audi et Sainz pour que les choses s'accélèrent encore.

Gasly vers une prolongation ?

L'avenir de Pierre Gasly semble s'inscrire chez Alpine. Photo de: Alexander Trienitz

Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les tractations dans le paddock battent leur plein et que la situation peut encore beaucoup évoluer, car les discussions ne sont pas non plus rompues entre Esteban Ocon et Alpine, dont le point de divergence demeure le calendrier.

Et de l'autre côté du garage, quid de Pierre Gasly ? Lui aussi en fin de contrat, il se montre publiquement moins pressant pour son avenir. En réalité, le Français se retrouve sans doute dans une position plus compliquée que son coéquipier, dans le sens où le choix paraît encore plus restreint.

Pour l'instant, sa meilleure option serait de rester chez Alpine, d'autant qu'il ne serait en tête de liste dans aucune écurie aujourd'hui en quête d'un pilote. D'après les informations de Motorsport.com à ce stade, la probabilité la plus forte est de le voir prolonger son contrat.

Avec Jonathan Noble