Ce qu'Alpine attend de Sanchez pour se relever plus vite

Depuis le premier Grand Prix de la saison, début mars, qui a définitivement révélé l'ampleur des dégâts quant à la situation sportive d'Alpine, Bruno Famin a poursuivi la réorganisation de l'écurie dans le but de redresser la barre et de préparer également au mieux le futur tournant réglementaire. Après avoir adopté une nouvelle structure technique répartie en trois branches, le Français a mis la main de manière inattendue sur David Sanchez (ex-McLaren) pour chapeauter l'ensemble.

Présent pour la première fois aux côtés de l'écurie ce week-end, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, le nouveau directeur technique a devant lui un vaste chantier. Son constat, sans surprise, est le même que celui déjà dressé en interne sur la situation, mais il est attendu comme le catalyseur permettant de franchir plus rapidement les obstacles identifiés. Dans le paddock d'Imola, Bruno Famin a fait le point. Entretien.

Lire aussi : Formule 1 Un pilote français pas indispensable pour Alpine, Schumacher sur la liste

Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe entre ce que vous avez connu à Bahreïn et aujourd'hui ?

La tendance est à l'amélioration, c'est certain, mais nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Je pense que le point marqué à Miami était le symbole de cette amélioration mais on ne peut pas être satisfait d'avoir inscrit un point au sixième Grand Prix de la saison. Néanmoins la tendance est bonne, et David Sanchez est arrivé dans l'équipe il y a une semaine. Je suis certain qu'il va donner une impulsion très intéressante à l'équipe. Tout le monde sait qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, ça prend évidemment du temps, mais c'est très intéressant d'avoir son point de vue sur ce que nous faisons. Je n'ai aucune inquiétude quant à sa capacité d'intégration dans l'équipe et à la valeur ajoutée qu'il peut apporter.

Quand avez-vous appris que David Sanchez était disponible ?

Quand je l'ai lu dans la presse.

Avez-vous eu de la chance que quelqu'un comme lui soit disponible immédiatement ? Les équipes attendent parfois 12 ou 18 mois pour quelqu'un comme lui...

Je ne crois pas vraiment à la chance. Bien sûr, ce genre de chose arrive parfois, mais il faut savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent.

Que vous a-t-il dit à propos de l'équipe, de la voiture et des processus ?

Qu'il y a beaucoup de marge de progression, ce que nous savions. Il a dit qu'il y avait des points positifs, des points faibles, des points très faibles, mais aussi de bonnes personnes. Le défi est de faire en sorte que ça fonctionne, d'apporter de la force à nos points positifs et de pouvoir gérer nos points faibles dès que possible. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit, mais il a un point de vue très précis sur ce qui va nous aider à aller plus vite.

Avoir Sanchez avec nous va nous aider à aller beaucoup plus vite dans l'amélioration de notre plan.

Alpine n'a inscrit qu'un point en six Grands Prix. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Quels sont les avantages de la nouvelle structure de direction technique par rapport à la précédente ?

Le fait d'avoir divisé le groupe en trois, ce que nous avons fait il y a quelques semaines entre l'ingénierie, la performance et l'aéro, c'est une très bonne chose. Dès le début j'ai dit aux trois directeurs qu'il y avait de la place pour quelqu'un au-dessus d'eux. Il n'y a donc pas eu de surprise. La seule surprise était le timing, évidemment, pour tout le monde, mais c'est une bonne surprise. Je suis très heureux de cette division car ça rend l'organisation beaucoup plus horizontale, ça donne davantage de possibilités à chacun de contribuer aux performances, avec une structure beaucoup moins verticale. Les premiers signes de cette organisation commencent ici.

L'année dernière n'était pas terrible, cette année est très mauvaise... Selon vous, où l'équipe s'est-elle trompée ?

Je n'en suis pas sûr. Je suis très intéressé par la réponse à cette question. Ce que je veux, c'est regarder devant. Je sais où nous en sommes, et nous avons la confirmation avec Sanchez de là où nous sommes. Et ce qui est très intéressant est de le savoir, car nous savons où nous voulons aller et comment y aller. C'est vraiment le point essentiel, le plan. Et nous sommes vraiment concentrés là-dessus. Encore une fois, avoir Sanchez avec nous va nous aider à aller beaucoup plus vite dans l'amélioration de notre plan.

Ce plan peut-il être corrigé avant 2026 ?

C'est l'objectif. Et le délai est très serré pour pouvoir améliorer notre monoplace actuelle. Le plan est d'améliorer la voiture assez rapidement pour pouvoir transférer la plupart des ressources sur le projet 2026 à partir de juillet, car nous savons que nous aurons le nouveau Règlement Technique à ce moment-là. Nous devons redoubler d'efforts sur l'A524 dans les semaines à venir, avant de passer au projet 2026.

Qu'a dit David Sanchez au sujet des infrastructures d'Enstone ? Est-ce qu'il peut vous permettre de vous situer par rapport à Ferrari et McLaren ?

Non, parce qu'il n'est pas autorisé à donner trop d'informations, en particulier sur McLaren et Ferrari. Il doit respecter et respectera son contrat, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons un grand plan à Enstone pour améliorer les installations, qui est déjà en cours de mise en œuvre. Là où c'est intéressant d'avoir David, c'est peut-être pour redéfinir certaines priorités. Pour l'instant, notre priorité absolue est le nouveau simulateur, et ça ne changera pas. Nous sommes totalement concentrés sur ce sujet. Il est satisfait du simulateur que nous allons avoir. Maintenant, nous avons différents bancs d'essai et nous réorganisons les priorités pour qu'elles correspondent à sa vision des choses. Nous avons un grand plan, beaucoup de choses à faire, et nous nous y attelons.

Propos recueillis par Jonathan Noble