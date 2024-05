Un pilote français pas indispensable pour Alpine, Schumacher sur la liste

Où en est Alpine sur la finalisation de son duo de pilotes pour la saison prochaine ?

Nous voulons prendre notre temps. Nous avons toujours dit que nous n'avions aucune pression. Nous sommes satisfaits de nos pilotes. Nous travaillons bien avec eux. Nous avons également du monde qui nous approche. Nous avons de très bons pilotes dans notre programme junior. Nous n'avons aucune pression sur ce point. Nous voulons vraiment nous concentrer sur l'aspect technique, l'amélioration de la voiture, la structure technique, et nous prendrons notre temps pour les pilotes.

Pour l'instant, tous les deux sont libres en fin d'année. Est-il indispensable pour vous d'avoir un pilote français ?

Non. Vous savez, le plan pour le projet Alpine est de développer la notoriété de la marque dans le monde entier, et nous sommes heureux d'avoir un pilote français mais nous serons également très heureux d'avoir un pilote qui ne l'est pas.

Qu'en est-il de l'expérience ? Voulez-vous des pilotes qui ont fait des Grands Prix ou promouvoir un jeune ?

Nous sommes ouverts à toutes les solutions. Je pense que c'est bien d'avoir un pilote expérimenté, au moins un, mais nous serions heureux de former un jeune. Si nous avons cette possibilité, pourquoi pas ? Mais encore une fois, les pilotes ne sont pas un sujet pour le moment.

Nous sommes heureux d'avoir un pilote français mais nous serons également très heureux d'avoir un pilote qui ne l'est pas.

Êtes-vous impressionné par le travail de Mick Schumacher ?

Mick fait un travail incroyable en Endurance. Ce qui est très impressionnant, c'est son état d'esprit. Bien sûr, il est rapide, mais je pense que tout le monde sait qu'il l'est. Et vous savez qu'en Endurance, ce n'est pas toujours utile de faire un très bon chrono car il y a la BoP au-dessus de tout ça, et il faut être un peu prudent avec la performance. La question n'est pas d'évaluer la performance pure du pilote. Là où Mick a été vraiment incroyable, c'est dans son adaptation à la mentalité de l'Endurance. On a l'habitude de dire que les pilotes de monoplace sont très égoïstes, mais dès le début il s'est montré très ouvert, très coopératif, serviable envers ses coéquipiers, prêt à tout apprendre, avec un super état d'esprit, et proactif.

Mick Schumacher semble pouvoir prétendre à un volant chez Alpine. Photo de: Andreas Beil

Et vous avez de l'expérience dans ce domaine...

Exactement. J'ai été très impressionné par tout ça.

Est-il en tête de liste pour un baquet 2025 ?

Il fait partie des possibilités, c'est certain. Comme beaucoup d'autres.

Avez-vous parlé avec 4, 5, 10 ou 20 pilotes de cette liste ?

Je ne compte pas. Mais il y a beaucoup de pilotes qui arrivent et c'est intéressant.

Est-ce que la chute de performance de l'écurie intervient à un moment qui la rend moins attractive pour les pilotes ?

Ça ne semble pas être une préoccupation pour les pilotes, car nous avons vraiment beaucoup de contacts de la part de pilotes qui viennent vers nous.

Propos recueillis par Jonathan Noble