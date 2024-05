Alpine sans évolution significative à Imola et Monaco

Après avoir arraché son tout premier point de la saison à Miami, grâce à Esteban Ocon, Alpine va devoir s'appuyer sur une monoplace qui va très peu évoluer à court terme.

En Floride, l'écurie française avait mis à niveau la monoplace de Pierre Gasly avec les mêmes pièces que celles de son coéquipier, et avait également réussi à passer sous le poids minimum, lui permettant de commencer à jouer davantage avec le lest. À Imola ce week-end et à Monaco la semaine prochaine, a minima, l'A524 devrait être identique à ce que l'on connaît déjà, avant l'introduction programmée de futures nouveautés.

"Le premier point de la saison à Miami montre que nous faisons des progrès après un très difficile début de championnat", constate Bruno Famin, directeur de l'écurie. "Lors des deux derniers Grands Prix, nous avons démontré une légère hausse de compétitivité et une capacité à courir pour des positions plus encourageantes en piste."

"Même si c'est en partie dû aux caractéristiques de piste, nous avons pu débloquer de la performance grâce à nos évolutions. Nous n'en apporterons aucune significative lors des prochaines courses, mais nous continuons à redoubler d'efforts dans les usines pour améliorer la voiture et en extraire davantage de performance."

Le retour de la F1 en Europe, à l'occasion du Grand Prix d'Émilie-Romagne, sera également synonyme de retour à un format de week-end traditionnel qui permettra de plancher davantage sur les récentes évolutions apportées à la monoplace. "Nous aurons pour objectif de réaliser un vendredi constructif et de bien nous mettre en place pour la suite du week-end, là où ça compte", confirme Bruno Famin.

Après avoir ouvert le compteur d'une écurie qui reste néanmoins scotchée au huitième rang du championnat constructeurs, Esteban Ocon insiste sur la nécessité de ne surtout pas se contenter de résultat certes positif mais encore loin des standards attendus.

"Tout le monde dans l'équipe est très motivé et a continué les efforts malgré le début de saison difficile", souligne-t-il. "Cependant, nous ne pouvons pas être totalement satisfaits de nous battre pour quelques points. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, et nos concurrents ne restent pas à rien faire. Nous devons utiliser ce résultat comme une motivation supplémentaire, pour garder les pieds sur terre et continuer à progresser."