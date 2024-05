Leclerc regrette la stratégie de puissance de Ferrari en qualifs

Lors des essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne, la Scuderia Ferrari s'est montrée véloce mais cela n'a pas été confirmé en qualifications où les troupes de Maranello ont manqué de rythme dans la lutte pour la pole position face à Red Bull et McLaren.

Les données GPS ont montré que la SF-24 était 3 à 4 km/h plus lente dans les lignes droites que les deux McLaren et plus encore que la RB20 du poleman Max Verstappen, aidé par l'aspiration de Nico Hülkenberg devant lui.

Et pour Charles Leclerc, troisième du Grand Prix ce dimanche, les positions de départ de Ferrari - troisième et quatrième - ont empêché de prétendre à mieux. "En repensant à la journée d'hier, en réanalysant les qualifications, je pense que nous avons tout perdu au moment de lancer [le tour] pour une raison ou une autre."

"Nous avions une stratégie de puissance légèrement différente de celle de McLaren et Red Bull, et nous avons tout perdu dans tout le trajet vers le virage 2 - Max, en plus de cela, avait l'aspiration. C'est quelque chose que nous devrons examiner car, surtout sur un circuit comme celui-ci, la position en piste est absolument primordiale."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Lorsqu'il n'y a qu'un dixième d'écart entre Red Bull, McLaren et nous, il faut tout faire parfaitement et la troisième position d'aujourd'hui [sur la grille] nous a peut-être coûté un meilleur résultat en course."

Concernant ses premières impressions sur les améliorations apportées par Ferrari à Imola, Leclerc estime qu'il est difficile de les juger compte tenu des exigences du circuit d'Imola mais se veut plutôt optimiste sur leur apport.

"Je pense tout d'abord que ce n'est pas le meilleur circuit pour juger des améliorations, principalement parce que les vibreurs sont tellement importants ici que si vous avez une bonne voiture sur les vibreurs, alors cela peut masquer un peu plus la véritable hiérarchie.

"Ce qui est bien, c'est que tout ce que nous attendions de ces améliorations, nous l'avons eu en termes de données. Elles ont fait exactement ce qu'elles étaient censées faire, ce qui est toujours une bonne chose."

Avec Jake Boxall-Legge