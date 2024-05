Critique envers Ocon, Famin promet de "trancher dans le vif"

L'image est forcément désastreuse dans une saison déjà difficile : l'accrochage entre les deux Alpine lors du premier tour du Grand Prix de Monaco n'est évidemment passé auprès de la direction de l'écurie.

Après le premier départ, Esteban Ocon a tenté une attaque osée sur son équipier à l'intérieur au Portier, le virage qui précède la pleine charge du Tunnel. Las, cette tentative s'est soldée par un accrochage entre les deux A524, qui a envoyé celle d'Ocon dans les airs avant qu'elle ne retombe lourdement sur la piste avec un demi-train arrière gauche abimé. Tellement abîmé que, s'il a pu rallier les stands grâce au drapeau rouge pour l'accident violent entre Sergio Pérez et les Haas, il n'était toutefois pas possible de remettre sa monoplace en état pour qu'il puisse participer au second départ.

Les commissaires se sont entretemps saisis de l'incident et ont jugé Ocon uniquement responsable de la collision, auteur selon eux d'une "tentative de dépassement trop ambitieuse".

Invité à réagir à l'incident sur Canal+ (vidéo ci-dessous), Bruno Famin s'est fendu d'un commentaire à la fois critique et menaçant à l'encontre d'Ocon : "C'est triste ce genre d'incidents. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas voir. Je crois que l'attaque d'Esteban était totalement hors de circonstances. C'était exactement ce qu'on ne voulait pas voir et on en tirera les conséquences. Exactement [c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir], c'est pour ça qu'on va trancher dans le vif."

"Je pense que [la responsabilité d'Ocon] est assez claire. Si on se battait pour un podium en fin de course, pourquoi pas, et encore que… Mais là, au premier tour, au Portier, franchement, ce n'était pas le lieu pour faire une attaque en laissant zéro place à son coéquipier."

La course s'est achevée sur une note plutôt positive pour Alpine qui a inscrit son second point de la saison grâce à la 10e place finale de Pierre Gasly. Une unité bienvenue puisque Williams a également marqué deux points, grâce à la neuvième place d'Alexander Albon en Principauté.