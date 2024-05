Ocon pénalisé pour l'accrochage avec Gasly

Un an après son podium en Principauté, Esteban Ocon a connu un Grand Prix de Monaco 2024 de F1 bien plus bref. Le pilote au numéro 31 s'est en effet accroché dans le tout premier tour de course avec son équipier chez Alpine, Pierre Gasly.

L'incident entre les deux A524, survenu juste avant que la course ne soit interrompue au drapeau rouge pour le gros accident entre Sergio Pérez et les Haas de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, a eu lieu au Portier. Ocon a plongé sur l'intérieur de Gasly mais les deux pilotes sont ensuite entrés en contact à la sortie du virage, ce qui a envoyé le premier en l'air, tout en abîmant irrémédiablement sa monoplace, qui n'a pas pu prendre part au second départ.

Les commissaires se sont saisis de l'incident et ont estimé qu'Ocon en était l'unique responsable de cette collision, lui infligeant une pénalité de 10 secondes qui a été convertie en une pénalité de 5 places de recul sur la grille du prochain GP, à Montréal dans deux semaines.

"Il est clair pour nous que la collision a été causée uniquement par la tentative de dépassement trop ambitieuse, à partir d'une position trop reculée, de la voiture 31 et qu'elle est donc entièrement responsable de l'incident", peut-on lire dans la décision rendue par les commissaires à Monte-Carlo.

"La pénalité de base pour avoir provoqué une collision cette saison est une pénalité de temps de 10 secondes. C'est ce que nous avons imposé à la voiture 31. Cependant, étant donné que la voiture 31 n'a pas terminé la course, cette pénalité sera convertie en un recul de 5 places sur la grille de départ pour la prochaine course à laquelle le pilote participera."