Course - Leclerc enfin prophète en son pays !

Pour la troisième fois de sa carrière après 2021 et 2022, Charles Leclerc (Ferrari) a l'honneur de démarrer le Grand Prix de Monaco depuis la pole position. Le Monégasque, grand favori de l'épreuve depuis le début des essais libres, s'élance devant Oscar Piastri (McLaren) et une seconde ligne formée par Carlos Sainz (Ferrari) et Lando Norris (McLaren). Il faut remonter au sixième rang pour trouver trace de Max Verstappen (Red Bull), dont la série de huit poles consécutives a pris fin, entouré par les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, tous trois s'élançant en pneus durs (blancs) alors que les quatre premiers démarrent en mediums (jaunes).

Énorme crash lors du premier départ

VIDÉO - Énorme crash au départ du Grand Prix de Monac0

Au départ, Leclerc conserve la tête alors que Sainz tente de prendre l'avantage sur Piastri à Sainte-Dévote. Un contact entre les deux hommes entraîne une crevaison pour l'Espagnol qui ralentit le peloton derrière lui dans la montée vers Massenet avant de tirer tout droit au Casino, laissant passer l'ensemble des voitures restantes. "Restantes" car un énorme accident en queue de peloton, consécutif à un accrochage entre Sergio Pérez et Kevin Magnussen, se produit, impliquant également Nico Hülkenberg.

Le Danois, tentant de s'infiltrer entre la Red Bull et le rail sur la droite de la piste, envoie le Mexicain dans les barrières avant un empilement à haute vitesse, répandant des débris sur toute la piste et attrapant au passage Hülkenberg, qui tentait de passer par la gauche. La RB20 est détruite mais heureusement le Mexicain est indemne, tout comme les pilotes Haas. Peu avant que le drapeau rouge ne soit brandi, un autre incident implique cette fois les deux Alpine au Portier, avec une attaque osée d'Esteban Ocon sur l'intérieur de Pierre Gasly qui entraîne une collision impressionnante envoyant le premier en l'air et abîmant son demi-train arrière gauche.

La course est interrompue et les monoplaces rescapées, dont celles de Sainz et d'Ocon, se rangent dans la voie des stands. Alors que les réparations battent son plein, que ce soit côté piste ou côté stands, un second départ arrêté est ordonné pour reprendre la course à 15h44, avec Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen et Hamilton pour le top 7. En revanche, Ocon, dont l'A524 a été trop endommagée, ne repartira pas.

Le train-train après le second départ

Pour ce second départ, c'est une inversion complète : les quatre premiers installent les pneus durs alors que les trois derrière repartent en mediums.

Ce second départ se passe à nouveau bien pour Leclerc et bien mieux pour Sainz, même s'il reste derrière Piastri. C'est un statu quo dans le top 10 lors de ce premier tour, même si les mediums permettent à Russell de mettre Norris sous pression, sans parvenir à l'attaquer. Rapidement, le train-train de Monaco se met en place, avec une gestion des écarts pour certains pilotes afin de moins solliciter les pneus.

Dans ces conditions, les Ferrari et les McLaren se détachent alors que Russell laisse un écart de cinq secondes avec son compatriote après une dizaine de tours. Le top 3 se tient en moins d'une seconde, Norris étant à deux secondes derrière. Sainz s'inquiète d'ailleurs de la gestion de son équipier, estimant que Piastri pourrait tenter sa chance ; peu après, le Monégasque hausse le rythme.

Après 20 tours, le top 4 se tient toujours en trois petites secondes alors que le duo Russell-Verstappen pointe à plus de 10 secondes. Progressivement, les écarts entre les leaders se creusent un peu plus, avant de se resserrer après le passage des 30 tours, notamment sous l'impulsion de Norris qui met la pression sur Sainz. Norris se rend coupable d'une touchette avec le rail à Sainte-Dévote, sans conséquence. Un début de graining est rapporté chez plusieurs pilotes chaussés des gommes dures.

Hamilton tente l'undercut sur Verstappen

Au 40e tour, Leclerc compte 1"2 d'avance sur Piastri mais surtout, les premiers retardataires sont en vue. Le dépassement de cette première grappe de pilotes permet à Leclerc de creuser le plus gros écart depuis le début de l'épreuve, puisqu'il compte 2"7 au 44e tour. L'Australien s'emploie à le réduire, alors que s'approche la barre des 50 tours.

C'est à ce moment-là que Lance Stroll, qui naviguait en 11e place, subit une crevaison à l'arrière gauche après un contact avec le rail intérieur à la chicane du port. Il parvient à rentrer au stand sans répandre de débris.

Aux avant-postes, le top 4, toujours dans le même ordre, se tient en quatre secondes, alors que Russell, Verstappen et Hamilton pointent à une vingtaine de secondes de la tête. Le septuple Champion du monde dispose d'une avance colossale de 45 secondes sur Tsunoda, ce qui lui permet de passer au stand en fin de 51e tour, pour monter les durs. Logiquement, cela incite Verstappen à passer par les stands à son tour pour couvrir la stratégie Mercedes, ce qu'il fait sans problème. Russell, de son côté, reste en piste.

Au 55e tour, la pression de Norris sur Sainz se fait de plus en plus forte. L'Espagnol pointe désormais à plus de cinq secondes de son équipier. Pendant ce temps, Stroll réalise un impressionnant dépassement sur Zhou dans le Tunnel, suivi d'un dépassement de Sargeant à la Rascasse. Alors que Verstappen fond sur Russell, Hamilton enchaîne les meilleurs tours pour tenter de conquérir le point supplémentaire.

Statu quo à Monaco

À 18 tours du drapeau à damier, Leclerc et Piastri sont séparés de 1"8, alors que Sainz et Norris, à 6 secondes du leader, se tiennent en une seconde. Verstappen revient dans les échappements de Russell au 62e tour. La pression est intense, mais le triple Champion du monde ne trouve pas d'ouverture. La conséquence directe de cette lutte, c'est que Norris n'a pas la marge de temps nécessaire pour passer par les stands et mettre encore plus de pression à Sainz.

Dans les dépassements de retardataires, à dix tours de l'arrivée, Leclerc creuse quasiment cinq secondes d'écart avec Piastri. L'Australien se retrouve alors sous la menace de Sainz. L'écart ne cesse alors de grandir à l'avantage du Monégasque, jusqu'à atteindre huit secondes. C'est avec cette avance que Leclerc franchit la ligne d'arrivée pour signer sa toute première victoire à domicile, devant Piastri et Sainz ! Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon et Gasly complètent le top 10.

