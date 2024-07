Symbole des sacrifices de sa famille, Ocon a reçu l'Alpine de sa victoire

Il y a trois ans, Esteban Ocon décrochait sa première victoire en Formule 1 lors d'un Grand Prix de Hongrie rocambolesque. Une victoire mémorable, qui avait permis à la marque française de remporter son premier succès sous son nom actuel, après les années Renault.

Avant le Grand Prix de Hongrie 2024, Alpine a livré à Ocon l'A521 avec laquelle il a triomphé à l'époque. Et, outre l'aspect émotionnel lié au fait que le pilote normand quittera l'équipe à l'issue de cette campagne, après cinq saisons à Enstone dont quatre sous les couleurs du A fléché, ce trophée représente à ses yeux le symbole des sacrifices consentis par sa famille au début de sa carrière.

Afin de financer ses premiers pas en sport automobile en effet, la famille Ocon a vendu sa première maison à Evreux, en Normandie, ainsi que leur garage. Pour le pilote, cette voiture est aussi une juste récompense pour ses parents. Et, aujourd'hui, l'A451 de Budapest trône dans le garage familial, avec d'autres souvenirs précieux.

"C'est incroyable, évidemment, de la recevoir enfin, j'ai attendu longtemps", a déclaré Ocon, qui dispose d'une clause dans son contrat avec Alpine qui lui permet de conserver sa machine victorieuse en course.

Esteban Ocon a retrouvé son Alpine A521 avec laquelle il s'est imposé en Hongrie en 2021 Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images

"C'est maintenant une voiture d'ancienne génération, c'est comme une voiture historique maintenant, c'est assez fou ! Mais les émotions que nous avons vécues - mes parents et tous les gens que j'aime étaient là et la voir entrer dans le garage était plus que spécial. Et en même temps, nous avons mis de vieilles combinaisons, et j'ai pu voir tous les trophées que j'ai reçus au cours de ma carrière. Et oui, c'était très émouvant et nous avons eu une petite larme avec mon père."

Si l'Alpine F1 2021 est pour l'heure soigneusement rangée chez les Ocon, elle devrait être déplacée dans un autre écrin, dans un futur proche. "Nous prévoyons de déménager dans un autre endroit où elle sera exposée et où d'autres personnes pourront également la voir", continue Ocon. "Mais nous prévoyons évidemment de la garder un peu dans le garage familial pour que tout le monde puisse la voir et l'apprécier. C'est un moment de fierté, c'est sûr, nous sommes tous ravis."

Esteban Ocon s'apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Après que son départ de chez Alpine a été annoncé, le tricolore est fortement pressenti pour rejoindre Haas la saison prochaine aux côtés du jeune Oliver Bearman déjà confirmé pour l'an prochain. Une arrivée d'autant plus attendue que l'écurie américaine a annoncé ce jeudi le départ de Kevin Magnussen à l'issue de cette saison.