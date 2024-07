Ocon : Les pilotes n'ont pas toujours été correctement écoutés chez Alpine

Alors qu'il a reçu cette semaine la voiture de sa victoire lors du Grand Prix de Hongrie 2021 de Formule 1, Esteban Ocon aborde l'épreuve magyare de 2024 sans savoir s'il sera en capacité de lutter pour les points. C'est la situation actuelle de l'écurie Alpine qui, après avoir débuté la saison en grande difficulté, a réussi à inscrire quatre fois de suite des points en début d'été, mais sort d'un zéro pointé à Silverstone.

Interrogé ce jeudi dans le paddock du Hungaroring sur les prochains mois, qui marqueront la fin de sa collaboration avec Enstone, qui a cours depuis 2019, Ocon a été amené à évoquer ce qui, selon lui, n'a pas fonctionné du côté d'Alpine.

Pour le Français, il est clair que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art en interne, à commencer par le travail de développement autour des retours des différents pilotes passés par la structure, que ce soit Daniel Ricciardo entre 2019 et 2020, lui-même depuis 2020, Fernando Alonso entre 2021 et 2022 ou encore Pierre Gasly depuis 2023.

"Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû l'être", a-t-il répondu quand il lui a été demandé pourquoi l'écurie n'avait pas connu la trajectoire que l'on pouvait attendre d'elle en termes de performances. "Je pense que de mon côté, du côté de Fernando, du côté de Pierre, du côté de Dani, nous avons dit beaucoup de choses sur le développement de la monoplace. Et malheureusement, à un moment donné, il a manqué une boucle puisque nous donnions un feedback, mais nous n'avions pas vraiment de retour et de confirmation, et parfois nous n'avons pas été écoutés comme nous aurions dû l'être."

On ne peut pas attendre des années et des années pour régler certains problèmes.

"Nous sommes confrontés à des problèmes que nous avions déjà il y a quelques années. Nous avons traversé beaucoup d'autres choses. Mais on ne peut pas attendre des années et des années pour régler certains problèmes. C'est ce qui s'est passé. La boucle n'a pas été bouclée et les problèmes n'ont pas été réglés comme ils auraient dû l'être, ce qui est frustrant. C'est frustrant pour tout le monde parce qu'il est évident que nous n'avons pas une voiture qui fonctionne comme prévu et c'est pour ça qu'il faut faire avec."

A la question de savoir si, vu les remaniements fréquents du staff, le problème vient des gens en place ou de l'argent engagé par Renault, Ocon de répondre : "Non, je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Cette équipe a beaucoup de ressources, les usines sont énormes à Viry[-Châtillon, le département moteur de Renault] et du côté d'Alpine à Enstone."

"Je souhaite à cette équipe le meilleur pour l'avenir. J'espère qu'elle sera à nouveau compétitive, comme elle l'a été par le passé. Mais oui, il y a beaucoup de nouveaux techniciens et comme je l'ai dit, je leur souhaite le meilleur. Je ne serai pas là à l'avenir pour savoir exactement comment cela se passera, mais j'espère que cette marque pourra à nouveau briller."

Avec Alex Kalinauckas et Pablo Elizalde