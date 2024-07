Leclerc : Ferrari n'a "rien à installer" pour résoudre ses problèmes

Alors que se profile la trêve estivale, Charles Leclerc a signé en Hongrie une bonne course pour terminer à la quatrième place. Un résultat à la fois plutôt intéressant dans la passe que traverse Ferrari mais aussi quelque peu frustrant car la course a confirmé la supériorité de McLaren sur la plupart des circuits et cantonné la Scuderia à la lutte pour les places d'honneur, en retrait par rapport à Red Bull et dans la zone de Mercedes.

Plus problématique encore pour l'écurie, le discours tenu par Leclerc pour Sky Italie après la course. En effet, le Monégasque n'a pas caché que les difficultés actuelles de son écurie allaient sans doute prendre du temps à être corrigées, la faute à un manque de solution dans l'immédiat, qui tranche avec la saison précédente lors de laquelle l'écurie a progressivement résolu ses problèmes de tenue pneumatique.

"Je pense que la clé... Nous avons fait le même travail que l'année dernière et nous avons obtenu des données claires, c'est certain", a-t-il d'abord expliqué. "L'année dernière, nous étions dans une situation où nous avions des solutions en main pour résoudre les problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas le cas. C'est un peu différent. Nous n'avons rien à installer sur la voiture pour résoudre les problèmes que nous avons. Je suis donc désolé de le dire, mais je pense que nous aurons besoin de plus de temps pour avoir quelque chose qui nous permette de nous améliorer."

Interrogé sur le sujet par Canal+, Leclerc a affiché un sourire jaune au moment où il lui a été demandé si des nouveautés allaient arriver dans les semaines à venir : "Dans les semaines [qui viennent], non, parce qu'on va avoir trois semaines de break, mais à la rentrée non plus. J'espère le plus rapidement possible, en tout cas il devrait y avoir quelque chose avant la fin de l'année et j'espère que ça nous aidera à refermer le gap avec McLaren surtout."

Concernant la course de dimanche, Leclerc a ajouté pour Sky Italie : "Je pense que le podium était possible, le rythme était là. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes à Budapest : sur ce circuit, il est très compliqué de doubler. Cependant, je ne sais pas... J'ai eu le sentiment, une fois sorti de la voiture, que si nous étions restés en piste avec Max [Verstappen] à la fin du deuxième relais [au lieu de faire l'undercut comme Lewis Hamilton], peut-être aurions-nous pu connaître un meilleur dernier relais, mais c'est comme ça."

"Nous avons essayé de faire l'undercut sur Max pour le dépasser et nous avons réussi, mais nous avons ensuite perdu la position. Au final, je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. C'était une course bien gérée, difficile à la fin avec les mediums usés, mais nous avons bien amélioré le comportement."

Avec Giacomo Rauli