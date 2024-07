Leclerc et Ferrari satisfaits d'avoir rivalisé avec Mercedes et Red Bull

Charles Leclerc a terminé en quatrième position du Grand Prix de Hongrie 2024 de F1, signant un résultat plutôt intéressant pour Ferrari. Le Monégasque, battu par Carlos Sainz en qualifications, a vite repris l'avantage en course avant de dérouler un plan sans accroc et de faire montre d'une bonne gestion des pneus lui offrant l'opportunité d'un undercut sur Max Verstappen en fin de course.

Quelque peu bloqué par la Mercedes de Lewis Hamilton, chaussée des pneus durs alors que lui était en mediums, Leclerc a rapidement été dépassé par Verstappen dans le dernier relais. Le pilote Ferrari était toutefois toujours en position de profiter de l'accrochage entre les deux hommes pour passer devant le Néerlandais et y rester jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée.

"C'était un petit peu plus positif que ce que je pensais, surtout la perfo comparée à la Red Bull", a déclaré pour Canal+ celui qui est effectivement resté dans la zone de Verstappen et Hamilton lors du premier relais. "Avec McLaren, je crois que c'était plutôt comme on s'y attendait, malheureusement, ils étaient trop rapides. Mais avec Red Bull et Mercedes, on était rapides."

"Sur le dernier relais, on a voulu s'arrêter pour faire l'opposé de Max - ce qui, sur le papier, était une bonne idée - malheureusement, je pense qu'on a un petit peu payé cette stratégie parce qu'après je suis resté bloqué derrière Lewis avec les mediums au début [du relais], où j'en avais un petit plus [de rythme], et après j'ai dégradé un petit peu plus vers la fin. Mais bon, à la fin, une quatrième place, honnêtement, c'est plutôt un résultat positif pour le team. "

Un résultat positif, mais évidemment pas de quoi atteindre les sommets d'il y a quelques courses, quand Ferrari jouait la victoire. "Maintenant, il va falloir qu'on se concentre avant Spa pour essayer de comprendre où est la perfo qui aujourd'hui n'est pas là", a ajouté Leclerc.

Un rythme "identique" à celui de Mercedes et Red Bull

Charles Leclerc félicite Oscar Piastri pour sa victoire.

Du côté de Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, le son de cloche est le même concernant l'épreuve magyare : "Un bilan plutôt positif", a-t-il conclu, pour Canal+. "Je pense qu'on avait un rythme qui était identique à Mercedes et à Red Bull, mais clairement deux ou trois dixièmes plus lent que McLaren et... Je devrais commencer par là, parce que félicitations à McLaren, félicitations à [Oscar] Piastri."

"C'est un nouveau vainqueur dans le championnat, ça fait maintenant sept [vainqueurs différents en 2024], je crois, et c'est le plus beau championnat depuis des années. Ça reste hyper ouvert après 13 courses quand l'année dernière, Red Bull était déjà champion ou presque. Déjà, [je suis] satisfait du résultat global de la course, pour tout le monde, et puis pour nous aussi, parce que c'était le maximum qu'on pouvait faire en partant d'où on partait et le rythme était bien."

En qualifications, les Ferrari avaient accusé le coup, la meilleure des deux SF-24 étant repoussée à plus de quatre dixièmes des McLaren et de la Red Bull de Verstappen. Toutefois, en course, les choses ont semblé mieux tourner. Comment Vasseur l'explique-t-il ? "Déjà, c'est vraiment serré : si on regarde Mercedes à Silverstone, ils étaient huit dixièmes plus vite que nous, hier ils étaient un peu plus lents et ça change comme ça d'un week-end sur l'autre, parce que la piste convient mieux à telle ou telle voiture, [tout comme] les composés de pneus ou la température. Donc on va voir ça jusqu'à la fin de l'année."

"Je pense que ce qui est important pour toutes les équipes, c'est d'être capables de marquer des points quand ça va mal - quand on part cinquième ou sixième sur la grille, [il faut] marquer de gros points et ne pas finir au tas. Aujourd'hui, on a plutôt maximisé ce qu'on pouvait en fonction d'où on partait, et puis c'est vrai que je suis plutôt satisfait - c'est dur de dire ça quand on n'est pas sur le podium - qu'on ait eu un rythme plutôt bon pendant toute la course. Après coup, on peut se dire que les durs étaient mieux que les mediums [pour le relais final] et que ça aurait été plus vite, mais bon, je ne suis pas devin. L'équipe a fait un bon travail."

Pour Spa, le Français s'attend en tout cas à ce que les performances se situent au niveau de Silverstone, où l'écurie n'avait pas particulièrement brillé, même s'il estime qu'elle se présentera en Belgique en meilleure posture : "Déjà, à Spa, [il faut] savoir si on va emmener les bottes en caoutchouc ou pas. On s'attend à quelque chose qui sera peut-être plus proche de Silverstone en termes de performances mais je pense qu'on a quand même fait un bon step ce week-end en confort de conduite pour les pilotes. Donc on verra à Spa, ça devrait marcher."

Il est à noter que Ferrari a été dépassé par McLaren au classement constructeurs au terme de cette épreuve de Hongrie.