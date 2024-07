Stroll a ignoré une consigne en faveur d'Alonso

Il n'y a pas que chez McLaren ou du côté de Max Verstappen qu'il y a eu de la friture sur la ligne lors du Grand Prix de Hongrie 2024 de F1, puisqu'Aston Martin a aussi eu sa propre série d'échanges intéressants. Les événements au sein de l'écurie de Silverstone se sont passés dans les derniers tours de la course, quand Fernando Alonso occupait la dixième place devant Lance Stroll.

L'écurie a alors demandé à l'Espagnol, sur des pneus durs plus usés de huit tours, de laisser passer le Canadien afin qu'il puisse tenter d'aller chercher la neuvième place occupée par Yuki Tsunoda. Chris Conin, l'ingénieur de course d'Alonso, avait prévenu son pilote de cela : "Fernando, nous avons un tour de plus pour revenir sur Tsunoda. Mais si on n'y arrive pas, on va laisser une chance à Lance."

À six tours de la fin, l'échange de positions a eu lieu, Conin indiquant alors à Alonso : "On inversera à nouveau. S'il ne le dépasse pas, on inversera [les places] à nouveau." Quant à Stroll, qui avait été tenu au courant de la situation, il a reçu le message suivant de la part de son ingénieur, Andrew Vizard : "Fernando va te donner le DRS, tu vas le dépasser au virage 1 et ensuite il faudra aller chercher Tsunoda. [...] Il faut tout faire pour dépasser Tsunoda désormais, sinon on inversera à nouveau [les positions] en fin de course."

À ce moment-là, Stroll a manifesté sa désapprobation tout en semblant accuser réception du plan de marche : "J'aurais dépassé Fernando [sans les consignes], mais OK."

Lance Stroll a inscrit le dernier point en lice au GP de Hongrie, en dépit de consignes pour laisser repasser Fernando Alonso.

Alors que l'on demandait à Alonso de rester proche de son équipier pour éviter d'être mis à un tour par Piastri, Stroll n'a jamais pu se rapprocher suffisamment de Tsunoda pour tenter une manœuvre. Vizard lui a alors rappelé une première fois la consigne à l'entrée dans le dernier secteur : "Lance, si tu ne le dépasses pas, il faut rendre la place avant la ligne d'arrivée. Fernando est à quatre secondes derrière toi, il n'y a pas de pression derrière [lui]." Puis une seconde fois : "Lance, je te suggère de ralentir. Laisse Fernando passer. Il est quatre secondes derrière."

Finalement, Stroll n'a pas obéi, franchissant la ligne d'arrivée au dixième rang avec 4,5 secondes d'avance sur Alonso. Aucun commentaire radio n'a alors été fait ensuite, ni chez Stroll, ni chez Alonso.

En interview par la suite, le double Champion du monde a expliqué qu'il n'attachait pas d'importance à l'ordre d'arrivée des voitures : "Cela m'importait peu, c'était un point pour l'équipe. La voiture qui prend ce point n'a pas d'importance. Je pense qu'il a essayé jusqu'au dernier virage [de dépasser Tsunoda], donc je pense que c'était la bonne chose à faire."

Cette séquence est intervenue au terme d'une épreuve où Alonso a semblé jouer un rôle direct dans la course de son équipier en retenant le peloton derrière lui au début de son second relais, le temps que Stroll allonge son relais initial en tendres et s'arrête au 13e tour, lui permettant d'être en bonne position une fois sorti des stands, moment où il a notamment pris l'avantage en piste sur Kevin Magnussen puis Alexander Albon.