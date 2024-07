Piastri-Norris : les explications de McLaren tiennent-elles la route ?

McLaren a certes réalisé un doublé lors du Grand Prix de Hongrie, mais cela ne s'est pas fait sans controverse, en raison des consignes données en fin de course par l'équipe. La décision de faire rentrer Lando Norris en premier dans les stands lors de la dernière vague d'arrêts a permis au Britannique de prendre l'avantage sur Oscar Piastri, rentré aux stands deux tours plus tard.

Ce qui s'est joué ensuite, c'est un fascinant va-et-vient entre le muret des stands et Norris, après que la demande d'inverser les positions a donné l'impression d'être quelque peu tombée dans l'oreille d'un sourd. Alors que le Britannique s'est finalement rangé à deux tours de l'arrivée, personne n'a ignoré que McLaren avait compliqué un peu plus que nécessaire ce qui aurait dû être un après-midi merveilleux.

Comme l'a dit Norris après coup : "J'ai l'impression que nous nous sommes rendu les choses beaucoup trop difficiles et beaucoup trop délicates. Nous aurions dû nous contenter d'arrêter Oscar en premier et les choses auraient été simples, mais ils m'ont donné la tête de la course et je l'ai rendue."

Piastri a ajouté : "Je suis sûr que c'est quelque chose dont nous allons discuter dans le cadre de l'équipe. Vous savez, l'information que j'avais à ce moment-là était que Lando s'arrêtait tôt pour couvrir Lewis [Hamilton], et que j'allongeais [le relais] pour couvrir Max [Verstappen], en gros, parce que je savais qu'il s'arrêterait plus tard, et je pense que nous avons juste été très prudents."

"Bien sûr, cela a naturellement permis à Lando de faire un undercut et a peut-être rendu les choses un peu plus compliquées qu'elles n'auraient dû l'être. Mais oui, je suis sûr que c'est quelque chose que nous allons revoir."

Oscar Piastri devant Lando Norris lors du début de course. Photo de: Glenn Dunbar

La référence de Piastri à l'influence exercée par d'autres monoplaces a été expliquée par Andrea Stella, le patron de McLaren, comme étant l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé. Il n'y avait toutefois pas de crainte de la part de la direction d'avoir brièvement les monoplaces dans le "mauvais ordre" si cela permettait de garantir le doublé.

La situation des consignes d'équipe a été provoquée par la décision de faire s'arrêter Norris en premier au 45e tour, alors qu'il n'était plus qu'à deux secondes de Piastri après s'être progressivement rapproché au cours du deuxième relais. McLaren était attentif à l'avantage que Hamilton, troisième, avait avec ses pneus neufs, après s'être arrêté au 40e tour.

Hamilton avait initialement 29,36 secondes de retard sur Norris lors de son premier tour de piste, mais il a réussi à réduire l'écart. Au cours des tours suivants, l'écart son compatriote et lui s'est réduit. De 27,9, il est passé à 26,8, puis à 25,5 secondes avant que Norris ne s'arrête. Avec un temps d'arrêt au stand d'environ 20 secondes, il ne restait plus beaucoup de marge de manœuvre à Norris pour s'assurer qu'il ressortirait devant la Mercedes en cas de problème, étant donné qu'il avait déjà été constaté auparavant que les dépassements étaient beaucoup plus difficiles que prévu ce dimanche.

McLaren était également préoccupée par la dégradation des pneus et ne souhaitait donc pas faire rentrer l'un ou l'autre de ses pilotes trop tôt, au cas où l'équipe se retrouverait à court de gomme à la fin de la course. C'était d'autant plus important pour Piastri que Verstappen avait adopté une stratégie décalée et n'était plus qu'à neuf secondes à ce stade. S'il s'était arrêté plus tard pour récupérer des gommes fraîches, cela aurait pu lui donner un avantage considérable si Piastri s'était retrouvé dans une situation où ses pneus étaient trop usés.

Stella a ainsi expliqué : "Nous ne voulions pas rentrer au stand trop tôt. Parce que les pneus se dégradaient beaucoup, et nous ne voulions pas être à court si Verstappen devenait un problème en fin de course. Par conséquent, nous voulions juste retarder l'arrêt au stand [de Piastri] autant que possible. Et le deuxième élément est que vous pouvez connaître un arrêt au stand problématique. Il faut donc adopter une approche prudente du point de vue de l'arrêt."

"Faut-il s'arrêter seulement quand on a trois secondes [de marge] ? Parce qu'alors, vous savez ce qui peut arriver, [avec] toute la pression repose sur l'équipe au stand. Dans une course comme celle d'aujourd'hui, je ne veux pas que la responsabilité pèse sur l'équipe chargée des arrêts aux stands. Je préfère prendre la responsabilité au niveau du muret des stands [pour] sécuriser le doublé. Ensuite, on gère la situation entre le muret des stands et les pilotes, puisque nous parlons de cette situation. Et nous savons comment la gérer."

Lando Norris félicitant Oscar Piastri pour sa victoire. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

La décision de McLaren quant à la voiture à arrêter en premier était donc dictée par ce que faisaient Verstappen et Hamilton - et arrêter Piastri en premier aurait pu entraîner des problèmes. Avec le Néerlandais qui se rapprochait, arrêter Piastri en premier aurait pu donner l'initiative à Red Bull - et aurait en outre augmenté les risques en cas de problème lors d'un arrêt plus tardif pour Norris, ce qui aurait pu le placer derrière Hamilton.

Les indications semblent donc tout à fait logiques, car si, dans cette situation, McLaren aurait effectivement pu facilement éviter la confusion liée aux consignes d'équipe, l'écurie aurait également pu bêtement laisser échapper la victoire.

Stella n'était d'ailleurs pas vraiment préoccupé par l'aspect extérieur de la situation, car tout ce qui comptait au final, c'était de protéger le résultat, ce qui était tout à fait possible si les pilotes travaillaient ensemble. Mais il n'est pas non plus fermé à l'idée qu'il y a peut-être des leçons à tirer de la façon dont les choses se sont déroulées.

"Il serait arrogant de se baser sur cette issue très positive et de ne pas examiner les possibilités de faire mieux", a ajouté Stella. "Mais je ferais preuve d'un peu de prudence quant au raisonnement 'oh, oui, nous aurions dû nous arrêter dans une séquence différente', ou 'nous devrions nous arrêter, à chaque fois, plus tôt'. Comme je l'ai déjà dit, il y avait des risques potentiels que nous voulions absolument écarter aujourd'hui. Car à aucun moment la voiture ne devrait, par exemple à cause d'un problème au stand, se retrouver derrière Hamilton et Ferrari."

Et même si les choses ont parfois été pénibles sur le muret des stands en fin de course, avec des messages répétitifs adressés à Norris pour s'assurer qu'il allait obéir, il s'agit d'un scénario bien moins cauchemardesque pour McLaren que si l'écurie avait fait rentrer ses pilotes dans un ordre différent et donné la victoire à quelqu'un d'autre.