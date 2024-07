Norris : "L'équipe m'a demandé de laisser passer Piastri, alors je l'ai fait"

Parti en pole position, Lando Norris a rapidement perdu cet avantage au départ, au profit de son équipier Oscar Piastri. Après avoir vu Max Verstappen lui céder la seconde place suite à une manœuvre discutable du Néerlandais au premier virage, la course des McLaren s'est alors transformée en une épreuve de gestion et de surveillance de la concurrence.

Le principal facteur de risque, au fil de la course, aura été Lewis Hamilton, qui a par deux fois lancé les vagues d'arrêts à l'avant et mis sous pression les hommes et femmes de Woking avec des undercuts. Si, lors du premier arrêt, Piastri et Norris ont conservé leurs positions, ça n'a pas été le cas lors du second passage par les stands. En arrêtant le Britannique deux tours avant l'Australien, pour le "protéger" d'un Hamilton qui n'avait toutefois pas le rythme pour réellement le menacer, c'est le premier qui s'est alors retrouvé aux commandes.

Une longue phase de course s'est alors déroulée où Norris a augmenté son avance après avoir reçu la consigne de laisser passer Piastri "à [sa] convenance". Après une attente qui aura été rendue d'autant plus longue par la multiplication des messages radio diffusés à la TV, l'échange des positions a bien eu lieu à trois boucles de la fin.

[Piastri] savait que ça allait arriver à un moment donné, et aujourd'hui il le méritait.

Au sortir de sa voiture, Norris ne montrait pas d'amertume particulière et affichait même le sourire aux côtés de Piastri : "C'est une journée extraordinaire pour nous en tant qu'équipe. Je pense que c'est le plus important. Honnêtement, je suis très heureux. Le chemin a été long avant d'arriver à ce résultat au mérite, et c'est exactement ce que nous avons accompli aujourd'hui, en devançant largement les autres, je pense."

"Nous l'avons fait avec style. C'est donc un bon résultat pour l'équipe. Et bien sûr, Oscar a pris un bon départ. Il m'a devancé au moment de l'envol et il a contrôlé la course. Donc, oui, il savait que ça allait arriver à un moment donné, et aujourd'hui il le méritait."

Amené à évoquer la consigne de son écurie de redonner la première place à Piastri, il a simplement déclaré avec le sourire : "L'équipe m'a demandé de le faire, alors je l'ai fait... et, oui, c'est tout."

Concernant la suite de la saison, il a ajouté : "Il y a encore un long chemin à parcourir, et aujourd'hui c'était notre jour. Mais cela peut changer du tout au tout, vous savez. Nous allons donc continuer à pousser, et nous allons essayer de faire ça plus souvent."

