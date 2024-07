Piastri : "C'est le jour dont je rêvais quand j'étais enfant"

Deuxième sur la grille de départ aux côtés de son coéquipier Lando Norris, Oscar Piastri s'est facilité la tâche dès le premier virage lorsque les deux McLaren, accompagnées de la Red Bull de Max Verstappen, sont arrivées à trois de front au bout de la ligne droite principale du Hungaroring. À l'intérieur, le pilote Australien était le mieux placé pour ressortir en tête du premier virage.

Profitant du combat entre Verstappen et Norris, Piastri a pu s'échapper à la première position. Alors qu'il gérait sa course, une décision de son équipe est venue chambouler la hiérarchie. Généralement, ce sont les pilotes les mieux placés qui décident de la stratégie à adopter, mais McLaren a effectué le deuxième arrêté de Norris afin de couvrir Lewis Hamilton, avant d'accueillir Piastri deux tours plus tard. Sur une piste où l'undercut se fait assez facilement, le Britannique a pris les commandes, laissant l'Australien plusieurs secondes derrière lui.

À une dizaine de tours de l'arrivée, la radio de Lando Norris s'activait sans cesse pour lui demander, indirectement puis directement de laisser passer Oscar Piastri, à qui la victoire était destinée. C'est à trois tours du drapeau à damier que le numéro #4 s'est écarté pour laisser filer le pilote de 23 ans vers sa première victoire en Formule 1.

"Vous savez, c'est vraiment le jour dont je rêvais quand j'étais enfant, me tenir sur la plus haute marche d'un podium de F1", déclare Oscar Piastri. "Évidemment, c'était un peu compliqué à la fin, mais je m'étais mis dans la bonne position au départ. Merci à l'équipe pour cet effort incroyable et cette voiture incroyable. C'est très amusant de courir avec McLaren, donc je ne les remercierai jamais assez. Ils m'ont donné l'opportunité d'être en F1 et gagner ensemble 18 mois après, c'est un sentiment incroyable."

Alors que la hiérarchie des constructeurs s'est resserrée lors des derniers Grand Prix, McLaren se retrouve désormais à la seconde place du classement général après avoir pris l'avantage sur Ferrari avec 16 points d'avance sur l'écurie italienne. L'équipe britannique a également repris 27 points sur Red Bull, confirmant son statut de l'équipe la plus performante du plateau, et Piastri se réjouit du niveau actuel de sa monoplace.

"C'est une bête en ce moment. Elle est rapide dans toutes les conditions. Aujourd'hui, nous l'avons parfaitement maîtrisée. C'est un sentiment incroyable d'être capable de gérer la course comme ça avec les deux voitures et d'assurer les deux premières places. Je ne sais pas à quand remonte notre dernier doublé, mais je pense que ça fait longtemps. Je suis donc incroyablement heureux pour toute l'équipe et heureux de remporter ma première victoire."

"Je pense qu'il me reste encore des choses à travailler. Je profiterai de la victoire quand je le pourrai. L'équipe me donne une super voiture, je ne les remercierai jamais assez pour ça. J'essaie de faire le meilleur travail possible. J'apprends à chaque course que je fais. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres à venir."