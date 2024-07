Selon Brown, les tensions chez Red Bull auront un impact à long terme

Depuis le décès de Dietrich Mateschitz, propriétaire et fondateur de Red Bull, en 2022, l'écurie autrichienne connaît de vives tensions au sein de sa direction. Avec d'un côté Christian Horner, soutenu par le propriétaire majoritaire thaïlandais, et d'un autre côté, le camp autrichien du nouveau PDG Oliver Mintzlaff et Helmut Marko, qui est inextricablement lié au pilote vedette Max Verstappen et à son entourage, l'équipe se retrouve déchirée en deux.

Cette crise s'est amplifiée et a été rendue publique au début de la saison lorsque Horner a fait face à une enquête interne de Red Bull pour des actes répréhensibles présumés à l'encontre d'une employée, un grief qui a été rejeté par un avocat indépendant. À la suite de l'affaire, le père de Verstappen, Jos, a appelé Horner à partir, et les tensions entre les deux hommes se sont à nouveau ravivées lors du récent Grand Prix d'Autriche. Entre-temps, le concepteur talismanique de l'équipe, Adrian Newey, a annoncé son départ.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, qui était l'une des voix du paddock réclamant plus de transparence sur l'enquête Horner, ne pense pas que Red Bull ait été trop affecté par ses luttes de pouvoir pour l'instant, mais s'attend à ce que les troubles internes aient un impact à plus long terme, alors que les équipes se préparent au nouveau Règlement Technique de 2026.

"Je pense que la tourmente aura un impact à moyen et à long terme", a-t-il déclaré. "Adrian Newey... Cette voiture a été faite l'année dernière, ce qu'ils pilotent maintenant a été fait quand tout allait bien. Je pense que c'est plus vers 2026 lorsque les nouveaux moteurs arriveront... C'est là que vous allez peut-être voir se manifester un peu le manque de stabilité qui semble exister."

"Gagner permet de maintenir les choses ensemble et à mesure que cela devient plus difficile pour eux, c'est là que vous pourriez voir plus de fractures dans diverses relations à l'intérieur de ce camp."

Mais alors que toutes les équipes de F1 sont confrontées à de nombreuses inconnues avant la saison 2026, et que les réglementations du châssis et de l'unité de puissance subissent des changements radicaux, Brown est conscient que 2025 pourrait être la meilleure occasion pour McLaren de se battre pour le championnat après avoir travaillé pour se mettre au niveau de Red Bull sur le rythme pur.

"Je pense que l'année prochaine pourrait être une saison épique, non ? Vous pourriez avoir quatre équipes qui se battent pour le championnat", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que des écuries comme Aston Martin et VCARB pourraient se joindre à la mêlée. "Il serait naïf d'exclure quelqu'un qui n'est pas dans le top 4 en ce moment, car nous voyons à quelle vitesse les choses peuvent changer. Tout le monde a une technologie très similaire, il n'y a donc aucune raison pour que d'autres ne puissent pas faire ce que nous avons fait l'année dernière."