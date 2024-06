Esteban Ocon quittera Alpine en fin de saison 2024

C'est officiel : Esteban Ocon ne sera plus pilote Alpine après la fin de la saison 2024 de F1. L'écurie l'a annoncé ce lundi dans un communiqué. Cela marquera la fin d'une collaboration de cinq années, notamment marquées par une victoire lors du Grand Prix de Hongrie 2021.

"Courir pour cette équipe en Formule 1 a été un chapitre important de ma vie", a déclaré Ocon. "Même si j'y suis pilote de course depuis cinq ans, ma carrière professionnelle a commencé à Enstone quand je n'étais qu'un adolescent. Ce sera donc toujours un endroit particulier pour moi. Nous avons vécu de grands moments ensemble, mais aussi certains plus difficiles, et je suis extrêmement reconnaissant envers tous les membres de l'écurie pour ces moments inoubliables. J'annoncerai mes projets très bientôt, mais en attendant, je me concentre entièrement sur cette équipe en piste et sur la réussite de la suite de la saison."

Quant à Bruno Famin, le directeur de l'écurie française, il a déclaré : "Nous tenons tout d'abord à remercier Esteban pour son engagement auprès de l'équipe au cours des cinq dernières années. Pendant cette période, nous avons célébré des moments fantastiques ensemble, dont le plus beau avec une victoire mémorable au Grand Prix de Hongrie 2021. Il nous reste seize courses à disputer en 2024 avec un objectif clair : continuer à travailler sans relâche en équipe pour obtenir les meilleurs résultats en piste. Nous souhaitons à Esteban le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière lorsque ce moment viendra."

Cette annonce, qui n'est pas véritablement une surprise tant les rumeurs faisant état d'un départ d'Ocon fleurissaient depuis plusieurs semaines, intervient toutefois dans un contexte particulier. Le pilote tricolore est en effet au centre des débats depuis plus d'une semaine pour l'accrochage avec son équipier Pierre Gasly à Monaco. Jugé responsable par les commissaires, il a surtout été l'objet de déclarations fortes de la part de Famin qui a lancé, quelques minutes après l'incident, vouloir "trancher dans le vif".

Si cet épisode ne semble pas être à l'origine de cette annonce, il a confirmé l'idée générale selon laquelle la poursuite de la collaboration n'était pas forcément souhaitable au-delà de 2024.

L'avenir d'Alpine devrait selon toute vraisemblance s'écrire avec Gasly, dont le contrat doit encore être renouvelé, mais les possibilités pour le second baquet ne manquent pas. Mick Schumacher, pilote en WEC pour la marque, et Jack Doohan, réserviste, comptent bien entendu parmi les candidats naturels, mais Zhou Guanyu, actuellement pilote pour Stake F1, n'est pas à exclure, lui qui a fait partie de la Renault Academy entre 2019 et 2021.

Quant à Ocon, dont l'avenir demeure encore incertain à ce stade, il est lié à deux pistes : Haas, en premier lieu, qui n'a pas caché son intérêt pour le Français, vu comme la meilleure option pour l'année à venir dans un potentiel line-up avec Oliver Bearman. Mais la route menant à Sauber/Audi est également une possibilité si jamais le premier choix de la marque allemande, Carlos Sainz, décidait de rejoindre Williams.