Ferrari pourrait changer de concept de suspension avant dès 2025

Faisant face à des gains de plus en plus limités via le développement, la Scuderia Ferrari pourrait faire le choix d'emprunter le chemin de la suspension avant à tirants, exploitée depuis quelques années par Red Bull.

Si l'écurie de Maranello a déjà fait des progrès notables en 2024 avec la SF-24, avec déjà deux victoires et une lutte qui semble relativement serrée avec Red Bull et McLaren, ils pourraient toucher à leur limite. En effet, avec une réglementation technique de plus en plus maîtrisée par les écuries, les gains à chaque évolution tendent à naturellement diminuer.

Un important package d'évolutions a été apporté par Ferrari à Imola, le prochain étant attendu pour Silverstone (après avoir été à l'origine prévu pour le Hungaroring). Dans le même temps, l'écurie disposera de deux nouvelles versions de son aileron arrière après celui à fort appui de Monaco : un aileron à plus faible traînée pour Montréal ce week-end puis un aileron générant un appui moyen pour les tracés comme Barcelone.

Or, comme l'a confirmé la semaine passée Frédéric Vasseur à une sélection de médias, dont Motorsport.com, la Scuderia change d'approche dans sa manière d'améliorer ses monoplaces : "Avec le plafond budgétaire et la réglementation actuelle, il faut gérer les deux côtés, et nous apporterons des évolutions lorsque nous aurons quelque chose à amener."

"Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a une sorte de convergence des performances, et le rythme de développement est beaucoup plus faible qu'il y a deux ans. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un apporte une évolution, et je pense que c'est vrai pour nous comme pour tout le monde, le gain est plus petit qu'il ne l'était il y a deux ans, et c'est normal."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Cette conjonction entre les "retours sur investissement" de plus en plus limités et la volonté pour Ferrari de ne pas trop en faire malgré la dynamique du moment ont alimenté la rumeur de changements encore plus agressifs pour sa F1 2025 que ce qui pouvait être attendu il y a quelque temps, avec un travail déjà en cours sur la voiture de la saison prochaine.

"Une partie de l'équipe travaille sur les prochaines évolutions que nous verrons au cours de cette saison, et une autre se concentre déjà sur la monoplace de l'année prochaine", a ainsi déclaré Vasseur. "Nous avons déjà donné le feu vert à la voiture 2025. En outre, le travail a déjà commencé il y a un certain temps sur l'unité de puissance 2026. En ce qui concerne le châssis et l'aérodynamique, nous pouvons émettre quelques hypothèses, mais rien de plus, étant donné qu'il n'y a pas encore de réglementation."

Au lieu de simplement faire évoluer la SF-24 dans la dernière année de l'ère réglementaire actuelle, des sources laissent entendre que, justement pour éviter de perdre la moindre ressource en vue de 2026, Ferrari va décider de changements conséquents. Ainsi, des aspects clés de la performance auraient été mieux compris par les concepteurs italiens et pourraient offrir des gains importants dans la lutte pour les titres mondiaux en étant intégrés à la prochaine monoplace.

Et dans ces conditions, la question d'un passage à des suspensions avant à tirants, que Ferrari n'utilise pas alors que ces dernières années Red Bull et McLaren le font avec succès, est dans les tuyaux, d'autant plus qu'il apparaît que ce changement pourrait quoi qu'il arrive être fait en 2026. Cela permettrait aux troupes de Maranello d'avoir une année complète pour maitriser ce concept.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

La suspension avant à tirants a comme principal avantage d'améliorer le flux aérodynamique à l'avant de la voiture et dans la zone critique des tunnels Venturi. Mais avec des points d'attache et un fonctionnement interne différents du concept actuel, il faudra retravailler le châssis, et donc en avoir un tout nouveau, pour pouvoir l'adopter. Cela pourrait également permettre de favoriser une modification de la position de pilotage et ainsi permettre une meilleure répartition des masses.

La réflexion autour de cette décision intervient dans un moment où Ferrari s'intéresse de près au cas d'Adrian Newey, l'écurie tentant de l'attirer dans ses filets pour aider à la conception de sa F1 2026 une fois qu'il sera libéré de son contrat avec Red Bull en début d'année prochaine.

Il est à noter que Ferrari utilise en sus une suspension arrière à tirants, alors que d'autres structures ont fait le choix des poussoirs (qui offrent la possibilité de rétrécir la boîte de vitesses et de modifier la forme du plancher afin de générer plus d'appui), avec la conviction qu'aucun avantage significatif ne résulte de cette orientation.

"Nous avons testé pendant quelques années une suspension à poussoirs", avait indiqué Enrico Cardile, directeur technique de Ferrari, dans le cadre de la présentation de la SF-24. "En réalité, notre suspension arrière est un peu différente au niveau de la disposition des triangles supérieurs et inférieurs que celle de Red Bull, pour ne citer qu'une équipe."

"Nous avons enregistré de bons résultats aérodynamiques en avançant dans cette direction, et lorsque nous sommes passés des tirants aux poussoirs, nous n'avons pas mesuré d'avantage important justifiant un compromis en matière de poids ou de souplesse. Nous avons donc fait évoluer notre suspension en conservant la même configuration."

Avec Franco Nugnes et Jonathan Noble