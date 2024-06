Verstappen : "Je savais que ce ne serait pas comme l'an dernier"

Quelques difficultés à Miami, une victoire arrachée à la force du poignet à Imola, puis un week-end très compliqué qui s'est soldé par une sixième place sur la grille et en course à Monaco : la dynamique actuelle de Red Bull n'est pas la plus positive qui soit quand on se souvient de la domination encore récente de l'écurie.

En Principauté, la RB20 n'était clairement pas à l'aise mais le caractère atypique du tracé ne permet pas de tirer des conclusions suffisamment claires. Max Verstappen a également payé le prix de son erreur en Q3 en se retrouvant englué plus loin que prévu sur la grille de départ. Reste à savoir si le prochain Grand Prix, au Canada, lui permettra de retrouver de sa superbe. L'intéressé reste méfiant, car le circuit Gilles-Villeneuve n'est pas non plus ce qu'il y a de plus conventionnel au calendrier.

"Il faut voir, il y a une nouvelle surface aussi, qui pourrait également donner des surprises. Ce ne sera probablement pas non plus notre meilleur week-end à cause de ça, mais ce sera probablement un peu mieux [qu'à Monaco]", prévient le triple Champion du monde. "Tous les circuits qui sont bosselés ou sur lesquels il faut passer beaucoup de vibreurs, les circuits urbains donc, seront un peu compliqués, mais j'espère que d'ici là nous aurons mieux compris ce qui se passe. Je pense que nous prenons tout très au sérieux mais parfois, les choses ne sont pas simples à régler. Mais nous travaillons dessus sans relâche."



Après huit Grands Prix, Max Verstappen ne compte finalement que 31 points d'avance sur Charles Leclerc après cette contre-performance monégasque, preuve quoi qu'il en soit du resserrement des performances en tête de peloton.

"Je savais que ce ne serait pas comme l'an dernier, une telle saison est plutôt rare", relativise le Néerlandais. "J'ai toujours su que cette année serait un peu différente, mais je ne pense pas vraiment aux positions au championnat alors qu'il reste autant de courses à disputer. Certains Grands Prix sont un peu mieux pour nous, et d'autres moins bons. Au bout du compte, tout s'arrange. Oui, les voitures sont beaucoup plus proches les unes des autres, certains fonctionnent mieux sur les circuits urbains et d'autres fonctionnent mieux dans les virages rapides que dans les virages lents. Il y aura des fluctuations."

Interrogé sur l'absence de véritable frustration de sa part à l'issue du Grand Prix de Monaco, Max Verstappen reconnaît qu'il n'aurait sans doute pas réagi ainsi par le passé. "Il y a quatre ou cinq ans, nous n'avions pas une voiture capable de gagner le titre", rétorque-t-il sans s'épancher non plus sur le resserrement dans la lutte au championnat constructeurs : "Je crois qu'il faut d'abord que nous comprenions nos problèmes. Je ne veux même pas y penser pour le moment. Nous avons toujours une excellente voiture mais nous savons que nous avons des limites, et c'est la priorité numéro un."

Propos recueillis par Ronald Vording