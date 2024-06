Vasseur veut des pilotes qui soutiennent Ferrari sans condition

À la tête de Ferrari depuis 18 mois, Frédéric Vasseur a marqué les esprits par le retour progressif de la Scuderia aux avant-postes, mais aussi par le recrutement inattendu de Lewis Hamilton pour 2025. Capable de penser simultanément à court et long terme, le Français reste toutefois concentré sur la mission actuelle de son écurie et sur la bonne collaboration de son duo actuel.

Malgré le choix de ne pas proposer une prolongation de contrat à Carlos Sainz, ce dernier donne entière satisfaction à son patron dans son attitude comme dans ses résultats, et Frédéric Vasseur s'en félicite.

"Je pense qu'il a exactement le même état d'esprit que lorsque nous avons présenté la voiture en février", souligne-t-il lors d'une rencontre avec les médias italiens, dont l'édition transalpine de Motorsport.com. "Il connaît la situation, il sait que nous nous séparons à la fin de la saison. C'est un professionnel."

"Sa première réaction en février était de dire : 'OK Fred, c'est une décision difficile, mais nous attaquerons jusqu'au dernier virage du dernier tour de la saison'. Il est super professionnel, pleinement investi, et il fait un excellent travail. Je suis convaincu qu'il continuera comme ça jusqu'à la fin de l'année. L'approche est très professionnelle, très impliquée, et je suis vraiment content de Carlos."



La saine émulation entre Leclerc et Sainz plaît à Vasseur. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ce qui comble le directeur de Ferrari, c'est la saine émulation entre l'Espagnol et Charles Leclerc. Le Monégasque, qui vient de décrocher une victoire historique en Principauté, coche selon lui toutes les cases dans ce qui est attendu de l'écurie en piste comme en dehors.

"Il ne s'agit pas seulement d'être l'un des meilleurs pilotes, d'être rapide et de pouvoir faire la pole position", insiste Frédéric Vasseur. "Ce qui est important pour l'équipe, c'est d'avoir quelqu'un qui est très régulier dans son approche, capable de soutenir l'équipe quand tout va bien mais aussi quand ça ne va pas très bien. Nous avons connu une période difficile l'an dernier, et les pilotes ont toujours été là. Je pense que c'est une caractéristique importante pour un pilote."

"Nous savons pertinemment qu'au cours de la saison, il y aura des hauts et des bas. Nous ne ferons pas 24 courses comme Monaco et nous connaîtrons des week-ends difficiles. C'est dans ce genre de situation qu'il faut avoir une approche positive et quelqu'un qui travaille pour l'équipe, et je pense que Charles fait du très bon travail dans ce domaine."

L'arrivée de Lewis Hamilton la saison prochaine peut-elle remettre en cause cet aspect positif ainsi que l'équilibre finalement trouvé aujourd'hui ? "Concernant 2025, je ne pense pas, car je crois qu'il y a une sorte d'émulation au sein de l'équipe et que l'on prend probablement plus de points avec deux pilotes qu'avec un et demi", rétorque Frédéric Vasseur.

"Il y a une évolution positive de la performance et je pense que ça fait partie de notre résultat aujourd'hui, mais ça vient aussi du fait que nous avons une bonne émulation entre Carlos et Charles, ils repoussent leurs limites respectives", poursuit-il. "Dès que l'un d'entre eux est en retrait, l'autre est là pour décrocher des résultats et il réveille l'autre. C'est comme ça depuis le début d'année dernière. C'est vraiment un aspect de la performance et je suis vraiment convaincu que je préfère en avoir deux forts plutôt qu'aucun."

Propos recueillis par Roberto Chinchero