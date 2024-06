Quelles options pour Esteban Ocon en 2025 ?

Un peu plus d'une semaine. C'est le temps qui se sera écoulé entre l'accrochage avec Pierre Gasly, suivi des déclarations fortes de Bruno Famin, et l'officialisation de la fin de l'aventure d'Esteban Ocon chez Alpine. Le timing de cette annonce semble en faire la conséquence de cet incident, mais il est en réalité bien plus probable que la séparation ait été actée avant même que tout le monde ne pose le pied en Principauté.

L'idée d'un départ d'Ocon, pilote dans le giron Renault depuis 2020 et qui a offert à la marque Alpine sa seule victoire en F1 jusqu'ici, un jour d'août 2021, flotte en réalité dans l'air depuis plusieurs semaines. Il faut dire qu'avec un contrat courant seulement jusqu'à la fin de la saison et une écurie qui a démarré la saison de la pire des manières, rien n'était gravé dans le marbre et, progressivement, comme Motorsport.com vous l'avait d'ailleurs rapporté il y a deux semaines, l'option d'un départ prenait de plus en plus corps.

C'est désormais officiel. Reste à savoir vers quelle piste Ocon va se tourner. Voici un tour d'horizon de ses options plus ou moins réalistes.

À l'heure d'écrire ces lignes, Haas est de très loin l'option la plus probable pour Ocon. L'écurie américaine va perdre son leader Nico Hülkenberg, qui va rejoindre le projet Audi/Sauber, et Kevin Magnussen ne montre pas avoir l'étoffe pour être son chef de file. Dans ces conditions, et alors que l'arrivée d'Oliver Bearman en 2025 apparaît elle aussi très probable, Ocon semble avoir tous les atouts pour jouer ce rôle, du haut de ses 141 départs en discipline reine.

Reste la question du "team player" que peut être le Français, sa réputation pas forcément justifiée n'ayant pas été adoucie par l'épisode de Monte-Carlo. Or, chez Haas, il est clair que cela a son importance, comme l'a démontré Magnussen lors de certaines épreuves de ce début de saison 2024, où il a sacrifié sa course pour favoriser celle de son équipier. Il pourrait s'agir du dernier obstacle dans les discussions entre le propriétaire Gene Haas, le directeur Ayao Komatsu (qui l'apprécie par ailleurs) et Ocon.

Toutefois, en dehors de cette question, Ocon apparaît comme la meilleure option disponible sur le marché à l'instant T pour Haas. L'écurie américaine a discuté avec d'autres pilotes, parmi lesquels Yuki Tsunoda, mais ce dernier devrait selon toute vraisemblance prolonger son contrat dans le giron Red Bull, après un très bon début de saison.

Audi ?

C'est certainement ce qui peut encourager Ocon à ne pas s'engager avec Haas pour le moment. L'intérêt d'Audi pour Ocon ne date pas d'hier. Toutefois, la marque allemande a dans le viseur une autre cible : Carlos Sainz. L'Espagnol, poussé vers la sortie par l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, est son premier choix, mais il fait lui-même face à un dilemme puisqu'il est également sur les tablettes de Williams.

Quel que soit son choix, il s'agira d'un pari sur l'avenir entre deux projets qui sont loin des sommets et ne joueront très probablement pas autre chose que les points en 2025 avant d'espérer capitaliser sur la nouvelle ère réglementaire en 2026. Aussi, Sainz ne veut pas se fermer de porte pour l'avenir proche et souhaiterait s'engager avec Audi sur la base d'un contrat portant sur une année ferme plus une seconde en option. Cela lui permettrait d'être disponible si jamais un baquet intéressant venait à se libérer fin 2025, dans le cas où Max Verstappen quittait vraiment Red Bull ou si Mercedes ne reconduisait pas George Russell.

Cependant, au-delà de Sainz, ce qui s'est passé à Monaco du côté d'Ocon n'a pas vraiment été du goût d'Andreas Seidl, à la tête de Sauber, qui ne manque par ailleurs pas de candidats potentiels pour occuper le second baquet de son écurie. À ce stade, même le maintien de Valtteri Bottas n'est pas à exclure. Attendre de voir ce qui se passe chez Audi apparaît donc plutôt comme un risque pour Ocon.

Williams ?

Les chances de voir Ocon piloter pour Williams sont très faibles, d'autant plus que l'actuel directeur de l'écurie de Grove, James Vowles, ne semble pas en être le plus grand admirateur. Du temps où le Français était une piste crédible pour accéder au second baquet Mercedes en vue de 2020, le technicien britannique était aux responsabilités et le choix avait été fait par la direction de l'écurie de conserver Bottas en dépit des réserves qui pouvaient exister.

Il est cependant probable, au vu de son profil, qu'Ocon soit tout de même sur la liste des options de Williams, mais pas parmi les premiers noms inscrits.

Mercedes ?

Ocon l'a lui-même déclaré : il existe avec Mercedes des "liens étroits", puisqu'il est issu du programme junior de la marque allemande et que sa carrière est encore en partie gérée par le constructeur. C'est d'ailleurs quasiment la seule raison d'envisager cette option car, dans les faits, les chances de voir Ocon piloter une Flèche d'Argent sont infimes.

Et puis, pour 2025, la marque à l'étoile a déjà un "junior" dans le collimateur en la personne d'Andrea Kimi Antonelli, actuellement en F2 et que la rumeur envoie depuis désormais plusieurs mois dans le baquet de la future W16.

Pas de F1 ?

Pour le moment, voir Ocon ne pas obtenir de baquet et être contraint de quitter la discipline est une possibilité très improbable. Mais le Français le sait bien pour en avoir fait l'amère expérience en 2018, le jeu de chaises musicales peut vite tourner à son désavantage.

Dans cette optique, il ne faut pas minorer l'importance de ce qui s'est passé à Monaco dans une période où les discussions entre les différents acteurs vont bon train. Avoir aussi ostensiblement joué sa carte personnelle au détriment d'un résultat collectif, dans un moment où chaque détail de ce genre est scruté par les futurs employeurs potentiels, pourrait clairement jouer contre lui.

Avec Oleg Karpov, Jonathan Noble et Roberto Chinchero