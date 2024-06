Ocon dénonce la désinformation "grossière" et a "hâte de courir à Montréal"

Esteban Ocon sort du silence. Quelques jours après l'accrochage polémique avec son coéquipier Pierre Gasly au Grand Prix de Monaco, l'affaire a pris des proportions probablement exagérées, dans la foulée des propos particulièrement cinglants du patron d'Alpine, Bruno Famin. Si l'on ne sait pas encore précisément comment le directeur d'Enstone a réglé l'affaire en interne, la prise de parole du pilote tricolore va dans le sens d'une solution intelligente et privée, et fait comprendre qu'il sera bel et bien présent au Canada la semaine prochaine.

Assumant une nouvelle fois son erreur commise au virage du Portier, qui a provoqué son propre abandon ainsi qu'une pénalité de cinq places sur la prochaine grille de départ, Esteban Ocon déplore toutefois la campagne de dénigrement dont il a fait l'objet, particulièrement sur les réseaux sociaux, mais aussi de désinformation.

"Beaucoup de choses ont été dites après le Grand Prix de Monaco", constate-t-il. "Si j'ai reçu de nombreux messages de soutien, j'ai été profondément attristé par la quantité d'insultes et de négativité que j'ai reçues en ligne au sujet de mon caractère, de mon pilotage et de ma carrière. Grâce au travail acharné, au soutien et aux sacrifices de nombreuses personnes, j'ai pris part à plus de 140 Grands Prix depuis mes débuts en 2016. J'ai toujours été un compétiteur rude et, comme la plupart des pilotes, j'ai connu ma part d'accidents."

"J'ai eu la chance de courir aux côtés de coéquipiers talentueux et expérimentés, dont des vainqueurs de Grand Prix comme Daniel [Ricciardo], Checo [Pérez] et Pierre [Gasly], ainsi qu'un double Champion du monde comme Fernando [Alonso]. Comme coéquipiers, nous avons souvent débuté les courses très près les uns des des autres, ce qui, dans certains cas, a donné lieu à de rudes batailles sur la piste, et parfois à des contacts."

Les déclarations déformées et les désinformations grossières que j'ai vues en ligne ces derniers jours quant à ma capacité à travailler avec une équipe sont inexactes, blessantes et préjudiciables.

Esteban Ocon se tourne vers le GP du Canada. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bien sûr, j'ai commis des erreurs involontaires. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des sportifs qui repoussent leurs limites chaque jour pour réaliser leur rêve de gagner des courses. La F1 est un sport où les émotions sont fortes et la passion profonde. Je le vois et je le sens chaque week-end sur le circuit et sur les réseaux sociaux... dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais les déclarations déformées et les désinformations grossières que j'ai vues en ligne ces derniers jours quant à ma capacité à travailler avec une équipe sont inexactes, blessantes et préjudiciables."

"Depuis mes premiers tours en sport automobile, j'ai abordé ce sport avec humilité, professionnalisme et respect. Ces valeurs m'ont été inculquées dès le plus jeune âge. Chaque pilote est en quête d'une gloire individuelle, mais ce sera toujours un sport d'équipe avant tout. J'ai toujours suivi les instructions qui m'ont été données, et j'ai couru pour atteindre le maximum pour et avec mon équipe. J'ai assumé la responsabilité de l'accident au premier tour dimanche dernier et, malgré mon abandon, je suis heureux que l'équipe ait ajouté un point au compteur dans ce qui a été un début de saison difficile pour nous tous. Je respecte Pierre comme coéquipier et concurrent. Nous avons toujours travaillé de manière collaborative et professionnelle dans l'équipe, et ça continuera d'être le cas.

"Il n'y a pas de récompense sans prise de risque en Formule 1, et les départs sont intenses, encore plus à Monaco, où le premier tour peut dicter le résultat final. Au final, nous sommes tous des compétiteurs et les courses acharnées et loyales sont ce qui fait la grandeur de notre sport et la raison principale pour laquelle je l'aime tant. J'ai hâte de courir à Montréal, devant le fantastique public canadien, et de saisir les opportunités passionnantes que l'avenir nous réserve."

La mise au point du pilote, aux mots évidemment choisis avec beaucoup de soin, a été également partagée par son écurie, qui n'a pas communiqué publiquement sur le sujet depuis la fin du Grand Prix de Monaco.