Malgré une évaluation à l'usine, Vowles écarte Ocon pour 2025

L'annonce du départ de Kevin Magnussen de chez Haas en fin de saison est une pierre de plus à l'édifice qui envoie depuis plusieurs semaines Esteban Ocon du côté de l'écurie Haas F1. Toutefois, à ce stade, aucune annonce officielle n'a été faite même si une telle communication pourrait intervenir dans les jours à venir.

L'écurie américaine n'était pas la seule structure qui s'intéressait au Français, puisque Audi et Williams étaient aussi sur les rangs, même si c'était à chaque fois dans le cas où la piste Carlos Sainz n'aboutissait pas. Cependant, dans le cadre d'un entretien exclusif pour Motorsport.com, James Vowles, le directeur de l'écurie de Grove a confirmé qu'Ocon ne courrait pas sous ses ordres en 2025.

Quand il a été demandé au technicien britannique quelle était la situation avec Ocon et si le vainqueur du GP de Hongrie 2021 s'était bien rendu à l'usine Williams pour un éventuel moulage de baquet, Vowles a répondu : "Il n'est pas venu pour un véritable moulage de baquet, mais je voulais l'évaluer pour 2025, 2026. J'avais besoin de le faire parce que je devais m'assurer qu'il pouvait s'adapter à la voiture ou non. Parce que, comme Alex [Albon], il est grand, mais ses dimensions sont un peu délicates dans certains cas."

Nos chemins ne se croiseront pas.

"Mais tout ce que nous faisons en ce moment - juste pour clarifier ce point - c'est travailler pour 2025 et au-delà sur les pilotes, rien d'autre. Il a vraiment été pris en considération. Je le connais depuis de nombreuses années, évidemment, chez Mercedes il était sous ma responsabilité, ainsi que celle de Toto [Wolff, le directeur de Mercedes] et de Gwen [Lagrue, responsable des jeunes pilotes Mercedes], et on s'est occupé de lui. Il est très rapide. Vous ne battez pas Fernando [Alonso] en qualifications si vous n'êtes pas très rapide."

"Si vous créez le bon environnement autour de lui, il peut être très fort. C'est la meilleure façon de vous le dire. C'est pour cela qu'il a été envisagé. Je pense que là où il en est actuellement, nos chemins ne se croiseront pas et je pense que c'est dommage parce qu'il y a certaines choses que je vois qui pourraient fonctionner. Mais il y a aussi d'autres éléments qui, à mon avis, ne fonctionneront pas dans les délais qui sont les nôtres. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis persuadé qu'il aura un avenir très fructueux en Formule 1."

Propos recueillis par Ben Hunt