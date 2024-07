Sous pression, Pérez assure que sa place chez Red Bull n'est pas menacée

Alors que son avenir parait de plus en plus compromis au vu de ses récentes performances, Sergio Pérez a insisté sur l'idée qu'il serait bien présent chez Red Bull l'année prochaine. Le Mexicain sort d'une série de résultats très en deçà des capacités de sa voiture et Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, a reconnu qu'une telle forme était "intenable".

Au-delà du cas individuel de Pérez, c'est la faiblesse de son côté du garage qui pourrait constituer une vraie menace pour le constructeur dans la lutte pour les deux championnats face à une concurrence qui s'est nettement renforcée ces derniers mois. Dans ce contexte, l'activation d'une clause liée aux performances du vice-Champion 2023 pourrait permettre de libérer son baquet plus tôt que prévu, des rumeurs évoquant même la possibilité d'un remplacement en cours de saison.

Une journée de tournage promotionnelle a été organisée la semaine passée avec Liam Lawson à Silverstone, d'aucuns suggérant que le Néo-Zélandais a démontré avoir le rythme pour constituer un remplaçant crédible. Toutefois, Pérez a assuré ce jeudi en Hongrie que rien n'avait changé de son côté et que l'importance des deux courses avant la trêve estivale n'est pas liée à la possibilité pour Red Bull de le remercier.

"Évidemment, je ne peux pas parler de mon contrat, mais cela n'a rien à voir", a-t-il déclaré. "Ce que j'ai dit, c'est que les deux prochaines courses sont très importantes pour moi. Je veux partir en vacances avec un bon état d'esprit et je pense qu'il est bon pour le côté de mon garage de partir avec un bon état d'esprit. Je me concentre pleinement sur mon travail et je serai là [au retour de la trêve], et je serai encore là l'année prochaine, et ça ne change pas. Je suis juste impliqué à fond."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Malgré cette attitude, Pérez reconnaît qu'il doit absolument hausser son niveau de jeu après n'avoir inscrit que 15 points sur les six derniers GP. "Tout d'abord, je n'ai pas été à mon meilleur niveau, compte tenu des circonstances qui font que l'on se retrouve dans des positions difficiles."

"Nous en assumons évidemment une grande part de responsabilité, mais il y a eu aussi beaucoup de circonstances, avec différents types de courses. Il y a un peu de tout dans ce cercle vicieux. Nous avons eu un vendredi très solide à Silverstone, mais ensuite j'ai raté les qualifications, donc c'est de ma faute. Après, avec la stratégie, nous avons tenté le tout pour le tout, pour voir ce qui se passerait. Ça n'a pas marché."

"Mais je pense que le plus important, c'est que je fais ce métier depuis très longtemps et que je sais que seul mon classement à Abu Dhabi comptera. Alors, profitons des montagnes russes et espérons que nous retrouverons la forme très bientôt."

Lire aussi : Formule 1 Tsunoda trouverait "bizarre" que Red Bull choisisse Lawson plutôt que lui

Alors que Yuki Tsunoda a clairement exprimé qu'il pensait mériter sa chance dans l'hypothèse d'un départ de Pérez et qu'il jugerait "bizarre" de voir Lawson lui être préféré, le Mexicain assure ne pas être surpris de voir d'autres pilotes se positionner pour son baquet.

"Je pense que beaucoup de pilotes aimeraient être à ma place. C'est évident. C'est l'un des meilleurs baquets et il est normal que Yuki veuille y accéder. C'est la nature même de la discipline. Je n'ai rien contre ça, c'est bien d'avoir de grandes ambitions dans ce sport."

Avec Jonathan Noble