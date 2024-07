"Je ne suis pas un robot" : qui est vraiment Oscar Piastri ?

C'est comme si c'était hier. Il y a deux ans, Alpine et McLaren se disputaient la signature d'un jeune champion de F2 de 21 ans. Trente-cinq départs et quatre podiums plus tard, Oscar Piastri remportait son premier succès en Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie 2024, le week-end dernier. Sa victoire, accompagnée de la deuxième place de son coéquipier Lando Norris, a permis à McLaren de signer son premier doublé depuis le Grand Prix d'Italie en 2021.

Au cours de ses 18 premiers mois en tant que pilote, le talent et la vitesse de Piastri ont été évidents pour tout le monde, fournissant une référence qui maintient Norris sur ses gardes tout en accumulant de manière fiable des points importants et des podiums alors que McLaren lutte face à Red Bull.

Mais en dehors du cockpit, Oscar Piastri a donné beaucoup moins d'informations sur qui il est vraiment, volant largement sous le radar jusqu'à son triomphe à Budapest. L'Australien aime cela. Ayant déménagé au Royaume-Uni à l'âge de 14 ans afin de poursuivre son objectif en F1, il était allé trop loin pour ne pas saisir une chance dont beaucoup ne peuvent que rêver.

"J'ai déménagé avec mon père pendant les six premiers mois, j'avais presque 15 ans", raconte Piastri dans une interview accordée à Motorsport.com. "C'était en janvier, et en juillet ou août, il m'a dit : 'Je retourne en Australie pour vivre avec le reste de ta famille. Soit tu reviens avec moi, soit tu restes ici, mais cela signifie que tu iras dans un pensionnat'. J'aimais courir en Europe et je voulais évidemment essayer de poursuivre mon rêve de devenir pilote de F1, alors je savais que je devais rester."

Il n'est pas rare que les nouveaux venus en F1 fassent profil bas, car les exigences de la discipline sont si élevées que chaque once d'effort et d'attention est consacrée à la recherche de la performance. De plus, il faut également s'adapter au calendrier exténuant de 24 courses et à tous les engagements supplémentaires de l'usine et des relations publiques.

Il serait facile pour les téléspectateurs de qualifier Piastri d'"ennuyeux", mais même s'il n'arrive pas à la cheville de Daniel Ricciardo au box-office, ceux qui travaillent avec lui apprécient son sens de l'humour pince-sans-rire, qui s'est peu à peu infiltré dans les messages radio de l'équipe. Lors des dernières courses, il a également trouvé sa voix dans les médias, et il n'a pas hésité à donner son point de vue sur une décision polémique concernant les limites de piste lors des qualifications du GP d'Autriche.

"La conduite est ce que j'aime vraiment", explique Piastri à propos du fait qu'il est plus concentré sur la course plutôt que sur le rôle de personnage public. "J'ai fait quelques choses en dehors de la F1, mais j'essaie d'obtenir le meilleur résultat possible, alors je ne veux pas être distrait de quelque manière que ce soit."

Oscar Piastri (McLaren F1 Team) Photo par : Glenn Dunbar / Motorsport Images

"L'année dernière, en vivant pour la première fois une saison complète, je n'ai pas voulu me fatiguer avec quoi que ce soit d'extrascolaire. Et comme je vieillis et que je suis plus mûr, je pense que j'essaie aussi de découvrir ce que j'aime en dehors de la F1."

Lorsque nous lui demandons s'il a l'impression d'avoir manqué quelque chose en grandissant, Oscar Piastri répond : "Un peu, oui. Je ne suis pas allé à l'université, donc je pense que j'ai raté pas mal de choses. Mais je savais ce qui me manquait et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. J'ai réussi à avoir le travail de mes rêves, et les chances d'avoir ce travail sont incroyablement minces, donc pour moi cela en valait la peine et je ne changerais pas cela. Si vous voulez faire ce genre de choses, faites-le et ne devenez pas pilote de F1 !"

Oscar Piastri a bénéficié de l'aide de Mark Webber, son manager, qui sait comment quitter l'Australie pour poursuivre une carrière de pilote, naviguer dans le club des piranhas de la F1 ou travailler avec une équipe de premier plan.

"Le fait qu'il ait eu un parcours similaire m'a aidé", explique Piastri. "J'ai lu son livre, c'est donc assez mignon qu'il l'ait fait et qu'il ait pu me guider. Surtout quand je suis arrivé en Formule 2, j'avais besoin de passer par là assez rapidement si je voulais arriver en F1. Mais pas au même point que Mark, qui a eu un parcours pour le moins tordu vers la F1."

"Savoir ce qu'il faut faire pour rester en F1 a été l'élément clé de notre relation. Au lieu de 30 personnes, vous avez maintenant une équipe de 1 000 personnes qui développent la voiture. Vous courez contre des gars qui ont cinq, dix ou 20 ans d'expérience au lieu de deux ou trois. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Et c'est là qu'il nous a beaucoup aidés."

Mark Webber, Oscar Piastri et Ann Webber Photo par : Uncredited

Tout comme son coéquipier Lando Norris, Oscar Piastri a été réticent à développer une attitude de star, et si sa première victoire ne manquera pas d'accroître sa notoriété, il dit qu'il "apprend encore à concilier" son introversion et la reconnaissance du public.

"Bien sûr, ce sont les supporters qui rendent tout sport possible, alors il est très important de passer du temps avec eux et de leur témoigner de la reconnaissance", reconnaît-il. "Mais il ne faut pas oublier que c'est mon travail et qu'il est parfois difficile de trouver un équilibre. Je ne dirais pas que c'est trop fou, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut aller sans être remarqué."

"Les six premiers mois, j'étais un peu en dessous du radar. Lorsque nous avons commencé à monter sur le podium, la vie a commencé à changer un peu plus. C'est un peu le lot de tout le monde, mais je pense que maintenant je m'y habitue un peu plus."

Oscar Piastri commence à s'habituer à l'attention des fans. Photo par : Steven Tee / Motorsport Images

"Je ne suis pas un robot"

S'il est un trait de caractère qui a impressionné le paddock, y compris sa propre équipe, c'est son comportement imperturbable et son sang-froid, ne semblant jamais trop s'emballer quand les choses vont bien ou trop se décourager lors des week-ends plus difficiles.

"Je pense que c'est un peu naturel chez moi, mais c'est aussi un effort conscient", ajoute-t-il. "Je sais que je donne l'impression d'être très calme, mais je ne suis pas un robot. J'ai des hauts et des bas. Je dirais que cela demande peut-être moins d'efforts que pour d'autres, mais tout le monde est différent. Certaines personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles sont dans le brouillard, d'autres lorsqu'elles sont aussi détendues qu'elles peuvent l'être."

"Je suis probablement plus détendu que d'autres, mais il y a aussi des gens qui sont trop détendus. Je pense donc qu'il est important de trouver le bon équilibre et de savoir ce qui vous convient le mieux. Oui, il y a un bouton radio, mais vous pouvez dire des choses sans appuyer sur le bouton... !"

Oscar Piastri se montre très en contrôle. Photo : Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pourquoi sa première victoire en F1 ne le changera pas ?

Avec une victoire en Grand Prix, une victoire en sprint et plusieurs podiums, la vie va vite pour un pilote qui participait à la Formule Renault Eurocup il y a seulement cinq ans. Et s'il est facile de se laisser happer par le quotidien de la compétition automobile, Piastri affirme que le privilège de courir en F1 ne lui échappe pas, et qu'il a encore régulièrement des moments où il se pince.

"Lorsque vous êtes au cœur de la saison, cela devient normal et vous l'oubliez un peu. Mais j'ai récemment eu un moment qui m'a rappelé que j'étais passé de l'autre bout du monde, où je faisais du karting, à Monaco, où je suis devenu pilote de F1. C'était un moment très fort."

"Je suis conscient de la chance et de l'opportunité que j'ai eues de réussir, parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui essaient et qui ne réussissent pas. Et il y a probablement des dizaines de milliers de personnes qui n'ont même pas l'occasion d'essayer. C'est pourquoi je me pince encore pour me rendre compte à quel point c'est cool. Parfois, c'est intense, mais je fais le métier le plus cool du monde."

"Venant d'Australie, avec le décalage horaire et la distance, j'ai passé probablement six ou sept mois avec ma famille au cours des huit dernières années. Mais le fait que toutes les décisions difficiles et les sacrifices ont payé et que je fais maintenant ce que j'aime, cela rend certainement tous ces moments difficiles plus faciles à vivre."

Après avoir frôlé la victoire à plusieurs reprises avec McLaren, Piastri a attendu longtemps avant de remporter son premier Grand Prix en Hongrie. Mais tout comme il estime qu'il n'a pas changé depuis qu'il est devenu pilote de F1 il y a 18 mois, l'Australien a promis que la réalisation de son "rêve d'enfant" de devenir un vainqueur de Grand Prix ne changerait "pas grand-chose" pour lui en tant que personne.

"Bien sûr, ce serait incroyablement spécial, mais j'essaie toujours d'en tirer le meilleur", explique-t-il. "Certains de mes podiums ont été bien meilleurs que d'autres et certaines des courses où j'ai terminé septième ou huitième ont été meilleures que celles où j'ai terminé troisième ou quatrième."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1ère position, quitte le podium avec son trophée et son champagne. Photo par : Andy Hone / Motorsport Images

"Même avec une victoire, que je savourerai beaucoup pendant une courte période, je pense que c'est juste ma nature, et probablement celle de la plupart des pilotes, car nous sommes toujours très critiques. Nous pensons toujours à ce que nous aurions pu faire de mieux, même si nous gagnons."

Il ne faut donc pas s'attendre à ce que le pilote de 23 ans soit encore en train de se prélasser dans la gloire de sa victoire du week-end dernier lorsque la F1 se rendra à Spa-Francorchamps, cette semaine, où McLaren aura une nouvelle chance de vaincre Red Bull avant la pause estivale.

Il y a des affaires à régler. Et en F1, il s'agit de gagner.