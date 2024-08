Albon : Williams "paye le prix" de son retard de développement

Alexander Albon a terminé le Grand Prix de Belgique en 12e position, puis a été promu 11e après la disqualification de George Russell. Après avoir réussi à se qualifier dans le top 10, finir en dehors des points s'est avéré "frustrant" pour le Thaïlandais, mais pas si surprenant.

"Nous sommes encore plus loin que ce que nous pensions en réalité", a avoué Albon. "Je pense que si nous avions eu deux trains de pneus durs, la course aurait été différente. Donc, oui, c'est frustrant."

"Nous avons pris un bon départ et nous avons fait notre course aussi bien que possible. Je ne pense pas que nous aurions pu faire quoi que ce soit de différent. J'étais content, il manquait juste un dixième dans cette bagarre au milieu de peloton et c'est tout."

Pour le pilote Williams, le manque de rythme en course se fait vraiment ressentir. Il explique que l'absence d'améliorations apportées sur la voiture pèse également, surtout dans la bataille serrée du milieu de grille.

"Nous n’avons eu qu'un nouvel aileron avant cette année jusqu'à présent", a ajouté Albon. "C'est tout. Toutes les autres équipes en sont peut-être à leur troisième ou quatrième. Le nôtre arrive, j'attends avec impatience qu'il arrive, mais pour l'instant, c'est plutôt mis de côté."

"Nous mettons notre voiture dans de bonnes positions pour avoir une chance de marquer des points, mais nous ne sommes tout simplement pas... Nous n'avons pas le rythme nécessaire pour bien exécuter certaines des courses que nous avons faites."

Fernando Alonso devant Alex Albon et Esteban Ocon à Spa. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Globalement, le pilote thaïlandais déplore des performances "décevantes" de la part de Williams. Il blâme notamment le retard de développement de la FW46 accumulé en début de saison, à cause du surpoids de la monoplace. La grosse restructuration de l'équipe cet hiver y a également joué un rôle.

"Je pense que nous avons été en retrait dès le début [de saison]", a déclaré Albon. "Vous savez, nous étions en retard avec notre voiture et nous en payons le prix jusqu'à présent."

"Je l'ai déjà dit, mais la raison principale pour laquelle nous avons pris du retard est que nous avons beaucoup changé. Nous sommes déjà dans une position plus forte, en termes de structure et à Grove. J'espère qu'une fois que les améliorations commenceront à arriver et que tout fonctionnera ensemble, nous serons dans une meilleure position."

Propos recueillies par Oleg Karpov et James Newbold