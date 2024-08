Quelles options pour l'avenir de Kevin Magnussen ?

Haas a confirmé ses deux pilotes pour la saison prochaine : le jeune Oliver Bearman et le Français Esteban Ocon. Les volants de l'équipe américaine sont actuellement détenus par Nico Hülkenberg, qui prendra le chemin de Stake F1 en 2025 afin de représenter Audi à son arrivée un an plus tard, et Kevin Magnussen.

Contrairement à 2020, le Danois a été informé de son départ à la mi-saison. Ce qui lui laisse la fin d'année pour trouver un autre baquet en F1 ou une porte de sortie dans une autre catégorie du sport automobile.

Après avoir été une première fois écarté par Haas, Magnussen avait été récupéré in extremis par l'équipe à l'aube de la saison 2022, alors qu'il se trouvait, avait-il expliqué, "sur une plage de Miami cinq jours avant le Grand Prix de Bahreïn [course d'ouverture de la saison], une margarita à la main", à la suite de l'éviction du pilote Russe Nikita Mazepin dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Magnussen estime être aujourd'hui dans une bien meilleure position qu'il ne l'était il y a quatre ans, lorsque Romain Grosjean et lui avaient été remplacés par Mazepin et Mick Schumacher. À l'époque, Haas entrait dans une phase de reconstruction après que son propriétaire, Gene Haas, avait été à deux doigts de renoncer à son projet en F1, au début de la pandémie de COVID-19. Grosjean a depuis couru en IndyCar et en Endurance. Magnussen suivait quant à lui le chemin de l'IMSA, avant d'être rapatrié en F1.

"Il est préférable d'y voir clair dès le début", a déclaré le Danois avant le Grand Prix de Belgique à propos de sa situation en 2024. "Mais pour l'instant, je sais simplement que je ne courrai pas ici [chez Haas] l'année prochaine. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Cela peut encore durer des mois. C'est comme ça."

Trouver un nouveau baquet en F1 pour 2025

Magnussen posséderait actuellement trois options différentes pour continuer sa carrière en sport auto. Son expérience est déjà diverse, puisqu'après son ascension en catégorie junior, le Danois avait été promu en F1 avec McLaren, était passé par Renault et Haas, puis avait bifurqué en Endurance, avant de retourner chez l'équipe américaine.

À l'heure actuelle, il reste encore quatre places disponibles en F1 pour la saison 2025 : chez Mercedes, VCARB, Alpine et Stake F1/Audi. La dernière annonce faite porte sur le baquet Williams, qui a été récupéré par Carlos Sainz, officialisé ce lundi.

Kevin Magnussen dans une VF-20 au GP d'Angleterre 2020. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Il aurait été intéressant de voir les fruits de la dynamique qui a été créée [chez Haas] récemment", a déclaré Magnussen à propos de la bonne forme de son équipe ces derniers mois. Toutefois, il estime qu'il y a aussi "d'autres projets et des places disponibles en Formule 1 qui pourraient être intéressantes".

Problème, il n'est pas le seul sur les rangs. D'abord, la montée d'Oliver Bearman en F1 pourrait éventuellement ouvrir la porte à la venue de son coéquipier chez Prema Racing en F2, Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes, le pilote italien ayant les faveurs du directeur de l'écurie allemande, Toto Wolff. Ce qui fait un baquet de moins.

Magnussen insiste cependant sur le fait que "la meilleure chose à faire est de se concentrer sur le fait de réaliser de bonnes courses", ce qui lui permettra "d'être en lice pour les places restantes" et les choses pourront ainsi "se mettre en place".

Trouver un volant en dehors de la F1

Malgré ses 31 ans, Magnussen "ne se [voit] pas mettre un terme à la course de sitôt". Ce qui veut dire que s'il ne trouve pas de baquet en F1, le Danois se tournera vers d'autres catégories. Sa participation aux 24 Heures du Mans avec son père, Jan, en 2021, ainsi que l'expansion actuelle de la catégorie Hypercar, signifient qu'un retour en WEC ne serait pas illogique pour le Danois. À Monaco, cependant, il avait déclaré à Motorsport.com ne pas avoir gardé de contact étroit avec l'équipe Peugeot d'Endurance, avec laquelle il devait courir en 2022, avant d'être rappelé par Haas.

"La F1 est le summum du sport automobile", a déclaré le pilote. "Mais j'ai toujours été d'avis que la course en dehors de la Formule 1 était également impressionnante. En 2021, je n'étais pas en F1, mais je courais en IMSA. C'est en fait un emploi du temps très chargé, vous allez en Amérique 11 ou 12 fois dans l'année, et ce n'était pas une année tranquille."

Cela m'a montré que je pouvais m'accrocher à la F1 aussi longtemps que possible, mais que je ne devais pas avoir peur de l'extérieur. La vie après la F1 sera belle.

"N'oubliez pas que ma vie entière, depuis que je suis tout petit, a été consacrée à la Formule 1, et que j'ai ensuite passé dix ans dans cette catégorie. C'était donc intéressant et excitant de voir une autre facette [du sport automobile] en 2021."

"Ce n'était pas effrayant, c'était en fait très positif et amusant. Je pense que cela a changé mon état d'esprit, car avant cela, j'avais très peur de m'éloigner de la Formule 1, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait à l'extérieur. Cela m'a montré que je pouvais m'accrocher à la Formule 1 aussi longtemps que possible, mais que je ne devais pas avoir peur de l'extérieur. La vie après la F1 sera belle."

Rester chez Haas, mais dans un nouveau rôle

Ayao Komatsu et Kevin Magnussen pendant le GP de Hongrie. Photo de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

En annonçant le départ de Magnussen, le directeur de l'écurie Haas, Ayao Komatsu, a déclaré qu'il espérait pouvoir "trouver un moyen de continuer à travailler" avec son pilote, "d'une manière ou d'une autre". Le principal intéressé avait répondu que cette possibilité ne fonctionnerait que s'il ne parvenait pas à signer ailleurs en F1, mais il a ajouté qu'il serait ouvert à prendre "une sorte de rôle consultatif ou un autre [rôle] que l'équipe jugerait appropriée".

"J'y réfléchirai certainement", a souligné le Danois. "Je fais partie de cette équipe depuis de nombreuses années maintenant. Je connais très bien son fonctionnement. J'ai beaucoup d'expérience en Formule 1. Ce serait donc une bonne chose de continuer à l'utiliser au lieu de quitter complètement le sport."

Toutefois, Magnussen a révélé ne pas être intéressé par un rôle de pilote de réserve : "Si je suis en mesure de jouer un rôle chez Haas, cela signifie que je n'ai pas obtenu de place en Formule 1. Dans ce cas, je pense que je mettrai un terme à ma carrière en F1. Je ne voudrais pas participer aux courses [en tant que pilote de réserve, sans courir], je voudrais me concentrer sur d'autres choses qui seraient excitantes et satisfaisantes pour moi. Je trouve qu'être pilote de réserve, dans l'attente que quelqu'un se casse la jambe, ce n'est pas très excitant."