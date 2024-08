Komatsu n'a pas eu à "convaincre" Ocon de venir chez Haas

En l'espace d'une semaine, deux des six baquets encore libres pour la saison 2025 ont été verrouillés. La signature la plus récente a été celle de Carlos Sainz chez Williams, et avant cela, c'était le Français Esteban Ocon qui confirmait son arrivée chez Haas l'année prochaine.

En amont du Grand Prix de Belgique, Ayao Komatsu, le directeur de Haas, n'a pas manqué de faire l'éloge de son pilote fraîchement recruté, qu'il semble tenir en grande estime. "Pourquoi [avoir choisi Ocon] ? Parce que je pense qu'il a fait ses preuves", a déclaré l'ingénieur japonais.

"Il a marqué beaucoup de points et il a gagné une course. Il a déjà accompli beaucoup de choses dans ce sport. Et puis, son affrontement avec Fernando Alonso [quand les deux pilotes étaient chez Alpine en 2021/2022] était assez impressionnant. Et il n'a que 27 ans. Vous savez, il a encore beaucoup de choses à prouver. Pour moi, il a un engagement et une éthique de travail vraiment incroyables."

Mais l'intérêt n'était pas à sens unique, puisqu'Esteban Ocon semblait également très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'écurie américaine. Komatsu a expliqué ne pas avoir eu à le convaincre, tant le pilote français paraissait séduit par le projet.

"Lorsque je l'ai rencontré et que je lui ai expliqué le projet, où nous en étions, ce que nous essayions de réaliser, je n'ai pas essayé de le convaincre, je lui ai simplement dit les choses telles qu'elles étaient", a déclaré le directeur de Haas. "Et il a complètement adhéré au projet, bien plus que je ne l'avais imaginé. Il était tellement engagé, il voulait faire partie de ce projet, il y croyait."

"Je l'ai rencontré en Angleterre, après Miami. Mais j'avais déjà parlé avec son manager. C'est là que je lui ai dit où nous en étions, ce que nous essayions de faire en tant qu'équipe. Rien de tout cela n'était garanti. C'était juste ma vision. Je pense que c'est cette réunion qui a été déterminante."

Interrogé sur l'incident entre Pierre Gasly et Ocon lors du Grand Prix de Monaco il y a quelques semaines, pour savoir si celui-ci avait modifié l'opinion qu'il avait de son futur pilote, le directeur de Haas a répondu : "Il faut en tenir compte. Ce n'est pas comme si c'était passé inaperçu. C'est un incident majeur. J'ai donc eu une conversation avec lui. [Mais] j'ai quand même pris la décision [de le recruter]."

Il est vrai qu'Esteban Ocon a la réputation de ne pas y aller de main morte avec ses coéquipiers, ce qui peut parfois se terminer en quelques batailles en course, qui ont plus d'une fois fait suer ses directeurs d'équipes. Néanmoins, Komatsu a totalement confiance en sa capacité à gérer ses deux pilotes. Une gestion qui, selon lui, réside dans une confiance mutuelle et le respect des limites imposées.

"Honnêtement, je pense que cela se résume en grande partie à la transparence, à la confiance et à la clarté des limites d'engagement", a expliqué le Japonais. "Je pense que le problème survient lorsque la confiance est rompue entre l'équipe et le pilote.”

"Je [travaille] en Formule 1 depuis assez longtemps. Dans mes différentes fonctions d'ingénieur de course, ingénieur en chef de course, directeur de l'ingénierie, ou dans ma position actuelle de directeur d'équipe, mon expérience est la suivante : tant que j'aborde avec transparence, sans agenda personnel, avec un agenda clair pour l'équipe, la façon dont nous devons procéder pendant les week-ends de course... Tant que [les objectifs et les limites] sont clarifiés à l'avance, tant que la communication est totalement transparente, alors la confiance est là."

"[Et] lorsque la confiance est là, je n'ai jamais rencontré de problèmes qui aient échappé à tout contrôle. Je ne suis donc pas inquiet, personnellement. Si j'étais inquiet, je n'aurais pas choisi cette combinaison [de pilotes]. Car il est de ma responsabilité que nous ayons deux pilotes qui travaillent pour le meilleur intérêt de notre équipe. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Esteban et Ollie [Oliver Bearman] y parviendront."

Propos recueillies par Oleg Karpov