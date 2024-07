Szafnauer révèle l'existence d'un projet pour une 11e équipe en F1

Depuis qu'il a été écarté du poste de directeur de l'équipe Alpine lors du Grand Prix de Belgique 2023, Otmar Szafnauer n'a plus eu de rôle important dans le monde de la F1. L'Américain possède une grande expérience en sport automobile, ayant dirigé ou fait partie de différentes écuries comme BAR, Honda, Force India et enfin Alpine.

Szafnauer serait en train d'étudier la possibilité de mettre à nouveau cette expérience à profit et évaluerait de nouvelles opportunités pour revenir dans la catégorie reine, une fois que la période d'inactivité forcée prévue dans sa rupture contractuelle avec Alpine aura pris fin. Entre-temps, il travaille sur une nouvelle application de gestion d'itinéraires, appelée EventR, qui est utilisée en F1 et en sport automobile en général.

Dans le cadre du dernier épisode du podcast James Allen on F1 publié mardi, Szafnauer a longuement parlé de ses ambitions et a révélé l'existence d'un tout nouveau projet ayant pour objectif la possible entrée d'une nouvelle équipe en Formule 1.

"Je suis un compétiteur et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la compétition", a déclaré l'ancien directeur d'Alpine. "Alors je ne pense pas que cela m'intéresserait de revenir dans un rôle où je ne pourrais pas influencer le niveau de compétitivité de l'équipe. Si c'était un rôle où je pouvais aider à développer, à construire, à attirer les bonnes personnes pour améliorer la compétitivité d'une équipe, je serais intéressé."

"Mais vous savez, il n'y a que dix équipes [en F1]. Beaucoup d'entre elles ont déjà des personnes dans ces rôles-là. Je ne sais donc pas combien d'opportunités il existe, mais il y a aussi la possibilité de la 11e et de la 12e équipe. Cela pourrait donc être quelque chose d'intéressant pour moi."

"J'ai travaillé avec des organisations en Amérique du Nord qui ont les fonds nécessaires pour lancer une 11e équipe. Ce n'est pas Andretti. Nous sommes en train de mettre en place les fondations pour nous assurer que nous avons tout ce qui est requis afin de réussir à la fois à lancer une équipe, mais aussi à obtenir l'inscription. Alors, cela aussi, c'est intéressant."

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, et Otmar Szafnauer quand il était encore directeur d'Alpine. Photo de: Alexander Trienitz / Motorsport Images

L'arrivée d'une 11e équipe en Formule 1 a été un sujet très controversé au cours de l'année dernière, lorsque la FIA avait décidé d'ouvrir le processus de sélection. Bien que l'équipe Andretti Global ait été présentée comme un projet sérieux, les espoirs de la formation américaine avaient rapidement été anéantis lorsque Liberty Media, propriétaire de la F1, avait rejeté sa demande, estimant qu'une équipe supplémentaire n'apporterait pas de valeur ajoutée au championnat.

Néanmoins, Andretti ne s'est pas laissé abattre et poursuit son projet en travaillant notamment sur une monoplace pour 2026 dans sa nouvelle usine à Silverstone. Mais le plus gros reste à faire, à savoir convaincre Liberty Media de changer d'avis.

L'identité des investisseurs américains auxquels Szafnauer est lié n'est pas claire, mais il est entendu que la F1 connaît un énorme regain d'intérêt outre-Atlantique. Certains avaient déclaré qu'Andretti n'avait pas aidé sa cause en se montrant si virulent face au refus de Liberty Media. Ainsi, l'implication de Szafnauer serait un véritable atout pour ce nouveau projet, au vu de sa compréhension de la dynamique politique du paddock et de ses dirigeants.