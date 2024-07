Carlos Sainz s'engage avec Williams pour au moins deux ans

Il s'est enfin décidé ! Près de six mois après l'annonce de son remplacement par Lewis Hamilton chez Ferrari la saison prochaine, Carlos Sainz s'est engagé avec Williams, avec un contrat portant sur deux saisons, comprenant des options pour une prolongation.

Ces derniers mois, Sainz a dans un premier temps espéré faire le chemin inverse de Hamilton en rejoignant Mercedes, mais il est vite apparu qu'il n'était pas une priorité pour le constructeur. Un retour chez Red Bull, frappé par une incertitude autour de la présence de Max Verstappen puis de Sergio Pérez, a aussi été balayé.

Trois options se sont finalement dégagées : Stake, qui s'apprête à devenir Audi, pour un projet dans la durée qui lui aurait permis de renouer avec Mattia Binotto, son ancien patron chez Ferrari ; Alpine, arrivé tardivement sur le dossier pour en faire le successeur d'Esteban Ocon ; et donc Williams, qui a eu les faveurs de Sainz.

"Je suis très heureux d'annoncer que je vais rejoindre Williams Racing à partir de 2025", déclare l'Espagnol. "Ce n'est pas un secret que le marché des pilotes a été exceptionnellement complexe cette année, pour différentes raisons, et il m'a fallu un certain temps pour annoncer ma décision. Cependant, je suis très confiant quant au fait que Williams est le bon endroit pour me permettre de poursuivre mon parcours en F1 et je suis extrêmement fier de rejoindre une équipe aussi historique et victorieuse, pour laquelle de nombreux héros de mon enfance ont roulé et avec laquelle ils ont imprimé leur marque sur notre championnat par le passé."

"L'objectif ultime de replacer Williams à la place qui est la sienne, à l'avant de la grille, est un défi que j'embrasse avec engouement et optimisme. Je suis convaincu que cette équipe a tous les bons ingrédients pour faire à nouveau l'Histoire et à partir du 1er janvier, je donnerai absolument tout pour faire progresser Williams, avec chaque membre de l'équipe."

"Je tiens à remercier James Vowles [patron de l'équipe] et l'intégralité du conseil d'administration de Williams pour leur confiance et leur détermination. Leur leadership solide et leurs convictions ont joué un rôle important dans ma décision. Je crois fermement que le cœur de chaque équipe qui réussit tient dans ses employés et leur culture. Williams est synonyme d'héritage et de compétition pure, les fondations du projet qui nous attend sont très fortes et je suis vraiment impatient d'en faire partie à partir de l'an prochain."

Vowles voit dans la signature de Sainz une "affirmation" des ambitions de Williams et de son futur pilote. "Carlos a démontré régulièrement qu'il fait partie des pilotes les plus talentueux de la grille, avec un palmarès de vainqueur, et cela met en avant les progrès que nous faisons", se félicite l'Anglais. "Carlos apporte non seulement de l'expérience et des performances, mais aussi une volonté ferme d'extraire chaque millième de l'équipe et de la voiture, l'association est idéale."

Williams connaît ses pilotes jusqu'en 2026

Williams est assuré de garder le même duo de pilotes pour au moins deux ans puisqu'Alex Albon s'est aussi engagé jusqu'à fin 2026. L'arrivée de Sainz entraînera le départ de Logan Sargeant, arrivé en F1 la saison passée.

"Avec Alex et Carlos, nous avons l'un des duos de pilotes les plus formidables de la grille, avec une énorme expérience pour nous guider vers les nouveaux règlements en 2026", souligne Vowles. "Leur conviction dans la mission de cette organisation démontre l'amplitude du travail en coulisse. Les gens ne doivent pas douter de notre ambition et de notre dynamique pour retrouver la compétitivité – nous sommes là, nous sommes sérieux et avec le soutien de Dorilton [propriétaire de l'équipe], nous investissons dans ce qu'il faut pour retrouver l'avant de la grille."

"Je tiens aussi à remercier Logan pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe et je sais qu'il va continuer à se battre pour nous lors des prochaines courses."