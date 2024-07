Vasseur : "Il faut encore un petit dixième pour que ça gagne"

Après plusieurs courses difficiles, Ferrari est revenu dans le match à Spa. Deuxième en qualifications, Charles Leclerc a vu l'arrivée au pied du podium, récupérant finalement un trophée après la disqualification de George Russell, mais la Scuderia peut surtout se satisfaire du rythme affiché.

Le pilote monégasque a terminé la course à moins de dix secondes de Russell, du jamais-vu depuis son succès sur ses terres natales au mois de mai, en excluant le GP d'Autriche, où le retard sur le vainqueur a été réduit en raison de l'accrochage entre Max Verstappen et Lando Norris.

"En termes de performances pure, je pense que c'est bien, parce que c'était dans le match", a souligné Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, sur Canal+. "On finit à dix secondes du vainqueur, donc sur 50 tours à Spa, ce n'est pas un drame, loin s'en faut. C'est un peu décevant sur la position en elle-même."

"Je ne suis pas sûr qu'il y avait de la place pour faire beaucoup mieux. On avait un petit déficit de performance, peut-être un ou deux dixièmes par rapport à Hamilton et par rapport à Piastri, mais c'est comme ça. Je pense qu'on a fait un pas en avant par rapport à la séquence Espagne-Angleterre, et qu'il faut encore un petit dixième pour que ça gagne."

Pour Frédéric Vasseur, les équipes doivent s'habituer à la gestion de ces très faibles écarts et à des fluctuations de résultats de course en course, et même de journée en journée, Mercedes ayant remporté le GP de Belgique après avoir été distancé au cours des essais du vendredi.

"C'est tellement serré que, parfois, pour un ou deux dixièmes, on va passer de sixième à premier. Il ne faut pas que l'on tire des conclusions sur les classements ou des choses comme ça. Le rythme [de dimanche], on n'a jamais vu ça en F1 : avoir six voitures, quatre équipes, en dix secondes à Spa."

Charles Leclerc Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"Il y a des années où le troisième était à un tour, donc dans notre analyse et dans ce que l'on fait, il faut que l'on prenne ça en considération : parfois, un dixième de seconde va nous faire passer de cinquième à premier sur la course. [Il ne faut pas] s'énerver, rester calme, aller chercher des détails parce que c'est là que ça va se faire."

"On a quatre équipes qui se tiennent, en performance pure, en un, deux ou trois dixièmes", a-t-il ajouté. "Si on fait le calcul, 50 tours, dix secondes [de retard], on est dans les deux dixièmes. C'est comme ça depuis quelques courses et ça sera comme ça."

"À Imola, je me souviens que sur 35 tours, il y avait deux secondes d'écart entre Red Bull et nous donc on est dans cette situation. Chaque petit step d'un dixième de seconde que l'on fera nous permettra d'être devant en qualifs, de pousser un peu plus, parce que quand on parle de dégradation, ça vient aussi parce qu'on est obligés de pousser un peu plus derrière quelqu'un."

Le plus difficile n'est probablement pas de faire un doublé quand on a la meilleure voiture, c'est de prendre de bons points quand on ne l'a pas.

"Ce qui est bien, c'est que la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Je pense que vendredi soir, personne n'imaginait Mercedes gagner, et même pas eux. Il faut qu'on arrive à bâtir dessus pour la deuxième partie de saison."

"Un bon résumé de la saison et du championnat"

Frédéric Vasseur a fait un bilan de la première moitié de saison, qui a d'abord vu Red Bull "voler" avant que la hiérarchie évolue, poussant chaque équipe à faire le dos rond dans les périodes plus délicates

"On a eu une bonne séquence pour nous avons deux ou trois victoires, puis c'était McLaren, et maintenant c'est Mercedes, ou Mercedes et McLaren", a expliqué le Français à Sky Sports F1. "Dans l'ensemble, je pense que les quatre équipes ont fait un travail similaire. Ce n'est pas fréquent qu'en 12 ou 13 courses, on ait quatre équipes en position de remporter le championnat."

Charles Leclerc Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Je ne suis pas un grand fan de statistiques, mais on a marqué quelque chose comme 60% de plus [de points] qu'il y a un an après une douzaine de courses. [...] On a réduit l'écart de 300% avec Red Bull. [...] Vendredi matin, j'aurais parié pour que Max vole, même en partant 11e, et dans l'après-midi pour moi il était évident que ce serait McLaren. Et au final il a fait la pole et Mercedes a gagné la course."

"C'est un bon résumé de la saison et du championnat cette année. Je pense que le plus difficile n'est probablement pas de faire un doublé quand on a la meilleure voiture, c'est de prendre de bons points quand on ne l'a pas. C'est là que l'équipe a échoué au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada. On a eu un peu plus de mal dans cette partie de la saison. L'équipe a peut-être surréagi et on a perdu trop de points durant cette période, mais je pense que nous sommes de retour."

Avec Filip Cleeren et Erwin Jaeggi