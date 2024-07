Williams : "Les chances sont de notre côté" pour recruter Sainz

Malgré l'indécision de Carlos Sainz sur son avenir en Formule 1 et le fait que l'Espagnol prenne tout son temps pour y réfléchir au point d'en agacer certains, Williams espère toujours signer l'actuel pilote Ferrari. L'écurie britannique souhaiterait définir son line-up pour la saison 2025 avant la date limite qu'elle s'est imposée, la semaine prochaine.

L'écurie de Grove n'a jamais caché son fort intérêt pour Carlos Sainz. Cependant, celui-ci évalue toujours les différentes options qui s'offrent à lui pour l'année prochaine, dont celles offertes par Stake F1/Audi et Alpine. Bien que les réflexions de Sainz aient semblé s'accélérer au cours des dernières semaines, le patron de l'équipe Williams, James Vowles, a déclaré avant le Grand Prix de Belgique, dimanche, se sentir très confiant pour la signature de l'Espagnol.

Interrogé sur ses chances de dépasser Alpine et Audi dans la course au recrutement de Sainz, Vowles a déclaré : "Sur 100%, je dirais que nous sommes à plus de 50%. À quel point suis-je confiant ? Je pense que les chances sont de notre côté. Mais j'ai déjà été piégé une fois cette année. Alors nous verrons."

Le directeur de Williams avait déjà indiqué depuis un certain temps son souhait de régler la définition de son line-up une semaine après l'entrée dans la trêve estivale, ce qui lui donne donc quelques jours pour choisir le coéquipier d'Alexander Albon en vue de la saison prochaine. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que les choses seraient bouclées d'ici-là, il a répondu : "En principe, oui. Je crois que je l'ai déjà dit avant. J'ai posé une limite et j'espère que nous la respecterons."

Alex Albon et Carlos Sainz, côte-à-côte au départ du GP du Canada. Photo de : Glenn Dunbar / Motorsport Images

La décision concernant son prochain contrat en F1 étant un moment très important pour sa carrière, l'Espagnol n'a pas voulu se précipiter pour prendre une décision qu'il pourrait regretter plus tard. Et bien que cela ait entraîné une certaine frustration pour les équipes qui le poursuivent, Vowles a déclaré comprendre parfaitement sa longue réflexion.

"Nous avons des discussions intéressantes lui et moi, parfois jusqu'à tard le soir", a expliqué le directeur, qui connaît les options de l'Espagnol avec Audi et Alpine. "L'un des plus grands constructeurs du monde [Audi] lui court après, c'est difficile à refuser. Un constructeur avec lequel son père a gagné en même temps. [Et] il a une équipe [Alpine] qui, soyons clairs, nous a toujours battus sur le plan fondamental. Là encore, il est difficile de refuser."

"Je peux comprendre son point de vue. Mais voici ce qu'il m'a dit, et qui m'a le plus marqué : 'La raison pour laquelle je fais cela, c'est que lorsque je m'engage, je dois le faire de tout mon cœur et de toute mon âme, à 100%, et cela signifie que je ne peux pas avoir de doutes'. C'est pour cela qu'il prend son temps."

Lire aussi : Formule 1 Red Bull devrait se décider dès lundi sur l'avenir de Sergio Pérez

Bien que Vowles dispose d'une autre option solide avec Valtteri Bottas, il n'a aucun doute sur le fait que Sainz reste son candidat préféré. "Je veux l'excellence au sein de l'équipe", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si le pilote finlandais ou Andrea Kimi Antonelli étaient des options. "Je veux des performances qui permettent de gagner des courses au sein de l'équipe. Je veux des individus qui soient des leaders. En d'autres termes, [des pilotes] confirmés. Donc parmi tous ces pilotes, le premier de la liste, je l'ai dit depuis le début et je le maintiens ici aussi, c'est Carlos."

"Dans l'adversité l'année dernière, il a gagné une course, et il l'a fait d'une manière sacrément intelligente, contre certains des meilleurs, y compris Lando [Norris] et Charles [Leclerc]. Il les a battus dans ces circonstances. Je sais qu'il a eu une qualification assez médiocre [samedi], mais regardez la Q1 et la Q2, il est à peu près là. Il apporte l'excellence avec lui. Je l'ai dit une fois, et je continue à le dire, ma décision est prise, et nous verrons si nos perspectives se rencontrent."

Avant le Grand Prix de Belgique, certains médias avaient rapporté que Sainz allait recevoir une offre de contrat qui lui donnerait une clause de sortie si des places chez Red Bull ou Mercedes se libéraient. Vowles a néanmoins démenti cette information.

"Non", a-t-il déclaré à propos de cette possibilité. "Il n'y a qu'une poignée de personnes dans le monde qui savent de quoi nous parlons. Et ce n'est pas le cas au sein de l'équipe. Et ce ne sont certainement pas des journalistes qui se trouvent à l'extérieur de ce motorhome."

Les plus belles photos du GP de Belgique