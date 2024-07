Red Bull devrait se décider dès lundi sur l'avenir de Sergio Pérez

Le Grand Prix de Belgique pourrait être décisif pour l'avenir de Sergio Pérez. Le Mexicain n'a marqué que 21 points au cours des sept dernières week-end de course, loin, trop loin des 129 engrangés par Max Verstappen, et il est passé de la deuxième à la sixième place du championnat durant cette période.

Malgré une prolongation de deux ans au printemps, des clauses de performance dans l'accord pourrait permettre à Red Bull de l'évincer. Helmut Marko, conseiller spécial de l'équipe, avait prévenu que les courses avant la pause estivale allaient être déterminantes pour l'avenir de Pérez. Red Bull ne devrait pas attendre longtemps pour se décider.

"Sergio sait que pour le championnat des constructeurs, nous avons besoin des deux voitures devant McLaren si possible, et cela n'a pas été le cas dans les dernières courses", a rappelé Marko à Servus TV, média détenu par Red Bull. Spa sera donc une dernière occasion pour Pérez de prouver qu'il en est capable : "L'objectif est de remporter le championnat des pilotes et des constructeurs, et nous discuterons de la meilleure manière d'y parvenir lundi."

Si Pérez ne donne pas satisfaction, une promotion de Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo, voire de Liam Lawson, est possible. Ricciardo doit d'ailleurs lui aussi faire ses preuves puisqu'il est sous la menace de Lawson du côté de VCARB.

Helmut Marko Photo de: Erik Junius

Les premiers signaux sont positifs ce week-end. En qualifications, Pérez a un temps occupé la deuxième place derrière Max Verstappen et a finalement pris la troisième position, Charles Leclerc étant passé devant lui. Avec la pénalité du Néerlandais, il va se retrouver en première ligne, du jamais-vu depuis le GP de Chine pour lui, et ce alors qu'il n'a atteint la Q2 que deux fois dans les huit courses suivantes.

"C'est bien de voir que Sergio a vraiment progressé", s'est félicité Marko. "Il va s'élancer en première ligne en raison de la pénalité et les choses se présentent beaucoup mieux."

Au micro de Sky en Allemagne, Marko a jugé la prestation de Pérez "fantastique" mais ne veut pas qu'elle reste un cas isolé : "J'espère que cela aura un effet durable. Il est devant les deux McLaren et s'il peut faire ça à l'arrivée, ce serait très, très bon."

"Nous n'avons pas besoin des mauvais moments", a précisé Marko sur Servus TV. "On ne peut que mal vivre ça."

Avec Frederik Hackbarth et Markus Lüttgens