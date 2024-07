Marko sur Pérez : "Nous examinerons les deux prochaines courses"

Si Sergio Pérez a vu son prolongement officialisé par Red Bull pour deux ans supplémentaires au début du mois de juin, la série de contre-performances du pilote mexicain ont jeté le doute sur son avenir au sein de l'équipe de Milton Keynes.

Après un bon début de saison marqué par une série de podiums – quatre dont trois deuxièmes places lors des cinq premiers Grands Prix –, les résultats de Pérez n'ont cessé de chuter, et l'intéressé a même été incapable de franchir la phase de Q1 à plusieurs reprises, et notamment lors du dernier Grand Prix en date à Silverstone, où il a conclu la course à une très lointaine 17e place.

Désormais sixième du championnat, Sergio Pérez a vu se rapprocher les pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton à sept et huit points, respectivement. Une mauvaise passe qui a alimenté les rumeurs évoquant un possible remplacement du natif de Guadalajara à l'issue de la pause estivale par Liam Lawson.

Interrogé à ce sujet avant le Grand Prix de Hongrie, Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull, a ouvertement évoqué la clause de résultats dont dépend l'avenir de Sergio Pérez.

Pour Helmut Marko, c'est clair : l'avenir de Sergio Pérez sera discuté lors de la pause estivale. Photo de: Erik Junius

"Il existe différentes formes de clauses d'exécution", a expliqué Marko à Motorsport.com. "En fin de compte, la forme du contrat importe peu : Il suffit d'être performant. Nous examinerons les deux prochaines courses et nous nous réunirons ensuite pour décider de la suite des événements après la pause estivale."

Alors que Sergio Pérez a lui-même insisté sur le fait qu'il ne s'inquiétait pas au sujet de son avenir chez Red Bull, Helmut Marko rappelle l'importance de disposer de deux pilotes aptes à marquer de gros points à chaque week-end.

"Tout dépend des performances", continue Marko au sujet des déclarations du Mexicain. "Le championnat des constructeurs est très, très important pour tous les employés parce que les primes sont payées après le championnat des constructeurs. Cela signifie que si nous remportons le championnat des pilotes, les employés n'en tireront rien. C'est pourquoi nous devons nous assurer que ce soutien est maintenu."

Si Lawson est fortement pressenti pour récupérer le volant de Pérez, si l'équipe décidait d'écarter ce dernier, Yuki Tsunoda revendique également le second baquet Red Bull, avançant ses derniers résultats, lui qui dispute jusqu'ici sa plus belle saison en F1. Mais il ne faut pas écarter Daniel Ricciardo, qui pourrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison, même s'il est peu probable que l'Australien constitue une option sur le long terme pour l'équipe dirigée par Christian Horner.

Lorsque Motorsport.com le questionne sur celui qui tiendrait la corde pour épauler Max Verstappen, Marko répond : "C'est une bonne question. Et je vais donner une belle réponse : tout est ouvert."