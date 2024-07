Horner : "C'est le meilleur vendredi de Pérez depuis la Chine"

Depuis le Grand Prix d'Emilie-Romagne, et malgré sa récente prolongation de contrat chez Red Bull, Sergio Pérez ne parvient pas à sortir de sa mauvaise passe qui dure maintenant depuis six Grands Prix. De plus, des rumeurs ces dernières semaines ont avancé que le pilote Mexicain pourrait être finalement écarté par Red Bull d'ici la fin de la saison.

Le sursaut de Sergio Pérez pourrait bien avoir lieu ce week-end en Hongrie. Malgré une 11e place lors de la première séance d'essais libres, le pilote Red Bull a signé le quatrième meilleur temps de la journée après la seconde séance d'essais. Alors que son coéquipier Max Verstappen était équipé des nouvelles améliorations apportées sur la RB20, le Mexicain se contentait d'une version hybride, avec laquelle il a pu tirer un maximum de données.

Pour le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner, il s'agit de l'un des vendredi les plus réussis de Pérez depuis un certain temps. "C'est un vendredi positif. Je dirais que c'est probablement le meilleur vendredi de Checo depuis la Chine. Certaines voitures fonctionnent bien. Il y a une légère différence entre les voitures. Elles ont toutes les deux été améliorées. Les seuls éléments qui manquent à Checo sont le capot moteur et le ponton, mais le plancher, l'aileron et le reste sont identiques. Nous disposons donc d'excellentes données."

"Je pense que la voiture fonctionne très bien et quand elle fonctionne bien, on voit l'écart se réduire entre les deux. Et j'espère qu'il en aura retiré une certaine confiance. Je pense que la voiture, tout en étant performante, a été un peu sur le fil du rasoir. Nous avons vu Max gérer cela un peu mieux que Checo. Mais j'espère qu'avec les étapes que nous avons franchies ici, nous avons mis la voiture dans une bonne position."

Pour illustrer la phase négative que traverse Sergio Pérez, il faut regarder l'ensemble de la première partie de saison. Sur les six premières courses jusqu'à Miami, le Mexicain a obtenu 103 points, tandis qu'à partir d'Imola et sur les cinq courses qui ont suivi, le pilote Red Bull n'a marqué que 15 points.

Selon Christian Horner, le fait d'avoir prolongé Sergio Pérez lors de cette spirale négative avait pour but de lui enlever une certaine pression, mais sans succès. Le directeur de l'équipe autrichienne a également déclaré qu'il avait eu une discussion avec le principal concerné par rapport à cette période difficile que le pilote mexicain traverse, espérant que celle-ci cesse le plus tôt possible.

"Nous voulons tous que Checo atteigne le potentiel qu'il a eu lors des quatre ou cinq premières courses. Et nous savons qu'il en est capable. C'est pourquoi nous avons pris l'option pour l'année prochaine afin d'essayer de le stabiliser. Je pense qu'il a été un peu perturbé lors des dernières courses. Mais j'espère que la journée d'aujourd'hui a montré qu'il en sortait. L'équipe travaille très dur avec lui pour le soutenir et s'assurer qu'il retrouve sa forme, car nous en avons désespérément besoin."

"Nous avons une relation très ouverte. Je me suis assis avec lui dans la cuisine de ma maison et je lui ai dit : 'Allez, qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il quelque chose d'autre ? Et il m'a répondu 'non, je pense que je réfléchis un peu trop''. Et je pense qu'il faut presque ignorer ce qui se passe de l'autre côté du garage, ce qui est l'approche qu'il adopte maintenant, en se concentrant uniquement sur sa propre performance."

