Pourquoi Red Bull a abandonné ses rigoles Mercedes (pour l'instant)

Red Bull a accéléré la mise en service d'évolutions importantes pour le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, avec des changements qui l'éloignent des gouttières sur le capot moteur façon Mercedes qui ont été utilisées jusqu'à présent.

Les nouvelles pièces sont très variées, l'aspect le plus visible – un nouveau capot moteur et de nouveaux pontons – n'apparaissant que sur la voiture de Max Verstappen ce week-end.

Les changements semblent être un mélange de modifications spécifiques pour le circuit, en raison des conditions chaudes attendues sur le tracé à fort appui du Hungaroring, et de développements de plus long terme comprenant un nouveau plancher et d'autres éléments aérodynamiques.

La nouvelle approche abandonne le design du capot moteur surélevé que l'équipe avait adopté pour 2024 et qui s'inspirait des rigoles du capot moteur Mercedes que le constructeur allemand utilisait auparavant. Au lieu de cela, l'équipe revient à une chute brutale plus conventionnelle à partir de l'arrière du carénage du halo, ce qui se traduit par une configuration plus enveloppante au niveau de la ceinture, avant de s'évaser une fois de plus au niveau de la sortie de refroidissement arrière.

Dans le document FIA de présentation de la voiture, l'équipe a répertorié le nouveau capot moteur et la nouvelle forme des pontons comme étant "spécifiques au circuit", certains de ces éléments étant censés offrir une amélioration des performances à basse vitesse et dans des conditions de fort appui.

Cela signifie qu'il est possible que l'équipe change de configuration d'ici la fin de l'année 2024, en fonction du circuit – ce n'est donc pas nécessairement la fin des gouttières Mercedes. Red Bull espère certainement que ce qui est apporté ce week-end pourra servir en cas de besoin.

Le chef ingénieur, Paul Monaghan, a déclaré : "C'est lié à la température et à la nature de la piste. Nous verrons donc ce qu'il en est ici. Si les temps au tour sont mauvais sur le plan relatif, nous devrons y réfléchir. Mais nous sommes convaincus que nous allons progresser et nous remercions tous les employés de l'usine qui ont fait un travail remarquable, car [cette évolution] est arrivée ici plus tôt que nous l'avions prévu."

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Giorgio Piola

La principale sortie de refroidissement arrière est également complétée par des ouvertures évasées dans le capot moteur, juste devant celle-ci. Les modifications de la carrosserie dans la zone médiane sont rendues possibles par des aménagements internes qui comprennent également la suppression de la prise d'air du Halo.

Dans le cadre de ce remaniement, la disposition en forme de périscope (à droite, ci-dessus) utilisée pour l'ancien système de refroidissement semble avoir été remplacée, ce qui a pour effet de modifier les ouïes situées sur le côté du capot moteur.

Comme on peut le voir sur la carrosserie à l'extérieur du garage (photo ci-dessous), avant qu'elle ne soit installée sur les deux voitures, les modifications apportées au capot moteur coïncident également avec un changement de forme et de longueur des rigoles du ponton. La nouvelle section en forme de toboggan (à droite, ci-dessous) commence maintenant beaucoup plus tôt, tandis que le flanc est plus relevé, afin d'engager le flux d'air et de l'attirer dans la région de la bouteille de coca en aval.

Capots moteur de la Red Bull Racing RB20. Photo de: Giorgio Piola

Le nouveau package comprend également un aileron avant revu, un carénage de triangle inférieur de suspension avant, un carénage de halo et une grille pour les écopes de frein arrière reprofilés, l'équipe cherchant à optimiser la circulation de l'air et le refroidissement sur toute la longueur de la RB20.

L'équipe a précisé dans le document de présentation de la voiture que les quatre éléments de l'aileron avant ont été revus pour augmenter la charge sans déstabiliser le flux. Cependant, et c'est peut-être le point le plus important, le mécanisme d'ajustement est une fois de plus revenu en position extérieure, probablement dans le but de produire un profil de charge différent au fur et à mesure que la vitesse augmente.

La pointe du nez a également été subtilement modifiée, avec une forme plus arrondie que le profil carré précédemment utilisé par l'équipe.

Aileron avant de la Red Bull Racing RB20. Photo de: Giorgio Piola

En prévision des tests qui seront menés par la FIA à partir du GP de Belgique, l'équipe a également placé des repères sur la plaque d'extrémité de l'aileron avant et modifié les boîtiers des caméras montées sur le nez afin de filmer toute déformation en piste.