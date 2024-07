La FIA va tester un système de climatisation sur les F1

Lorsque le circuit du Qatar est revenu au calendrier de la F1 l'année dernière, son positionnement au début du mois d'octobre signifiait que même pendant les séances nocturnes, les températures ne descendaient jamais en dessous de 31°C sur ce circuit rapide et à haute intensité. Plusieurs pilotes ont ainsi souffert de problèmes physiques au cours des 57 tours de course : Logan Sargeant a abandonné en raison d'un coup de chaleur, Esteban Ocon a vomi dans son casque et Lance Stroll s'est brièvement évanoui.

À la suite de ces événements, et en consultation avec toutes les équipes, la FIA a ouvert une enquête sur ce qui s'était passé. Dans un communiqué publié en octobre dernier, elle a promis "une action matérielle immédiate pour éviter que ce scénario ne se reproduise", même si le Qatar a été déplacé en décembre cette année et que les températures devraient donc être plus basses.

Dans le cadre de ses efforts, la FIA a notamment consulté sa commission médicale. Une étape ultérieure a donc rapidement été inscrite dans les règles techniques de la F1 2024, permettant de placer une deuxième prise d'air de refroidissement sur le dessus du nez, à l'avant du cockpit, afin d'améliorer la circulation de l'air vers les pilotes.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ère position, boit un verre au Parc Ferme. Photo par : Zak Mauger / Motorsport Images

À partir du prochain Grand Prix des Pays-Bas, un système expérimental sera installé sur une voiture pour tester une méthode, étudiée par la FIA, de refroidissement direct de l'air dans le cockpit. Contrairement à une unité de climatisation standard, et selon les informations de Motorsport.com, le système sera organisé en plusieurs petites structures autour du cockpit et de la carrosserie, afin de canaliser l'air refroidi vers le pilote.

Des essais lors de courses ultérieures suivront l'expérience de Zandvoort et, s'ils s'avèrent concluants, la FIA introduira le système et le rendra obligatoire dans les règles de la F1. Cependant, elle n'obligera les équipes à installer le dispositif que si les conditions l'exigent, comme cela avait été le cas lors de la tentative avortée de la FIA d'installer des protections temporaires contre les projections d'eau sur les roues des voitures en cas de conditions météorologiques extrêmement humides.

Dans une déclaration fournie en exclusivité à Motorsport.com, la FIA a déclaré : "En réponse aux températures extrêmes enregistrées lors du GP du Qatar l'an dernier, la FIA et toutes les équipes de F1 ont immédiatement entamé des recherches pour améliorer la ventilation et le refroidissement des pilotes dans de telles conditions."

"Depuis, les règlements techniques ont été mis à jour pour permettre l'introduction d'une écope passive sur le dessus du cockpit pour améliorer la ventilation, que les équipes sont fortement encouragées à utiliser."

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo par : Alpine

"Ces activités de recherche conjointes ont progressé et se sont concentrées sur le développement d'un système de refroidissement actif qui serait installé dans les voitures de F1 lorsqu'elles sont confrontées à des conditions extrêmes. Les premiers essais et la validation in situ du concept devraient avoir lieu à Zandvoort et lors des prochaines courses."

"Si ces tests s'avèrent concluants, la FIA rendra obligatoire l'installation d'un tel système de refroidissement actif dans les voitures de Formule 1 à l'avenir, lorsqu'un risque de chaleur aura été déclaré."

La chaleur excessive est un sujet brûlant ce week-end en Hongrie. Les températures devraient rivaliser avec les manches à Imola et en Autriche comme étant les plus chaudes cette saison jusqu'à présent, avec en plus, le facteur supplémentaire des nombreux virages du Hungaroring.

Cela rapproche cette course d'un scénario similaire au Qatar, car les pilotes n'ont pas beaucoup d'occasions de se reposer physiquement pendant la course. On s'attend donc à ce que la FIA oblige les équipes à utiliser l'écope supérieure passive, qui n'est pas obligatoire dans les règles de la F1.

Lando Norris, McLaren, dans le cockpit Photo par : Mark Sutton / Motorsport Images

"De plus, les équipes seront autorisées à prendre des mesures exceptionnelles pour refroidir l'équipement du pilote et la cellule de survie autant que possible avant les séances", ajoute le communiqué de la FIA.

Motorsport.com comprend que les équipes seront autorisées à retirer le siège du pilote et d'autres pièces du cockpit pour les refroidir avant les séances, ce qui est actuellement interdit par les règles de la F1.