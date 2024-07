EL1 - Carlos Sainz le plus rapide dans la fournaise hongroise

Deux semaines après le Grand Prix de Grande-Bretagne et la victoire de Lewis Hamilton sur ses terres, la Formule 1 se rend ce week-end en Hongrie, pour l'avant-dernière manche avant la pause estivale. Après deux victoires en Autriche et à Silverstone, Mercedes pourrait bien enchaîner un troisième succès consécutif. En effet, le Hungaroring est également l'antre d'Hamilton où le Britannique a signé pas moins de neuf pole positions et huit victoires.

Tout au long du week-end, les équipes devront prendre en compte les fortes chaleurs attendues pour ces trois jours. Pour cette première séance d'essais libres, la température annoncée est de 32°C, sans risques de pluie mais avec des nuages gris menaçants. Côté pilote, Oliver Bearman fait son retour dans la Haas après avoir pris part aux EL1 lors de la dernière manche à Silverstone.

Sur les 4,381 km du tracé et sous le ciel couvert hongrois, c'est Max Verstappen qui a pris les commandes dans ce début d'EL1 en 1'20''715, en étant le seul pilote équipé de pneus tendres. Le reste de la grille s'est élancé en pneus mediums, à l'exception des Ferrari et des Aston Martin en pneus durs. George Russell a ensuite signé le meilleur temps en 1'20''083, avant de voir Verstappen revenir en haut de la feuille des temps en 1'19''831. Chez Red Bull, Verstappen a pu profiter des nouvelles améliorations apportées sur la RB20, tandis que son coéquipier, Sergio Pérez, était au volant d'une ancienne version. Au bout de 20 minutes de séances, le Mexicain était le seul à ne pas avoir réalisé de chrono.

À la mi-séance, désormais équipé de pneus tendres, Alex Albon est venu prendre le meilleur temps en 1'19''794 au volant de sa Williams. Les deux Haas, également en pneus tendres, sont remontées aux septième et huitième positions. Allumant tous les secteurs en violet, c'est Russell qui a finalement affiché son nom tout en haut du classement avec un temps en 1'19''137, alors que les pneus à flanc rouge faisaient leur apparition sur la moitié des voitures de la grille.

Quelques minutes plus tard, une voiture de sécurité virtuelle a fait une apparition furtive en raison de débris présents sur la piste. Il s'agissait de pièces provenant de la monoplace d'Alex Albon. Un contre-temps malheureux pour l'écurie britannique.

Charles Leclerc, après une bonne partie de séance en pneus durs, a également équipé les pneus tendres afin d'aller chercher le meilleur chrono en 1'19''011. Le Monégasque a finalement vu son coéquipier, Carlos Sainz, améliorer de trois dixièmes pour réaliser le premier chrono sous la barre des 1'19. Dans le même temps, sans améliorations, Verstappen pointait à la 14e place, avant de s'intercaler entre les deux Ferrari à la seconde place.

Jusqu'au drapeau à damier, le rythme en piste n'a ni faibli, ni haussé, mais aucune amélioration significative n'a été notée. C'est donc Carlos Sainz qui termine en haut de la feuille des temps en 1'18''713, suivi de Max Verstappen et de Charles Leclerc. Les Mercedes ainsi que les McLaren se sont montrées un peu plus en retrait tandis qu'il faut noter la très bonne performance de Guanyu Zhou à la cinquième place. Une séance plus difficile pour Alpine (17e et 18e) et Haas (19e et 20e) en bas du classement.

GP de Hongrie - Essais Libres 1