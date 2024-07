Ce qui se cache derrière le contrôle vidéo des ailerons flexibles

La directive adressée cette semaine par la FIA aux équipes de Formule 1, selon laquelle elle prévoit un contrôle vidéo poussé de la flexibilité des ailerons lors du Grand Prix de Belgique, a fait craindre une controverse potentielle dans les semaines à venir.

Les équipes ayant de plus en plus recours aux ailerons avant flexibles pour mieux équilibrer leurs voitures, tout changement en milieu de saison dans ce domaine pourrait avoir des répercussions sur les performances relatives des écuries. Or, un petit changement dans les forces ou les faiblesses aux avant-postes, alors que les choses sont si serrées, pourrait en théorie dicter la façon dont la suite de la bataille pourrait se dérouler.

Mais selon les informations de Motorsport.com, la principale motivation des nouvelles vérifications des ailerons flexibles n'est pas d'aboutir à une répression potentielle de ce que font les équipes actuellement. Il s'agit plutôt d'aider la FIA à obtenir une image plus claire de ce que les concurrents font avec l'aileron avant - avec pour objectif de voir ensuite si des changements doivent être apportés pour 2025 et au-delà afin d'améliorer la réglementation de la F1.

Selon certaines sources, la position constante de la FIA, à savoir qu'elle est satisfaite de la situation actuelle, qui a été communiquée aux équipes lors des récents Comités consultatifs techniques, reste en vigueur malgré ce qui est prévu pour la Belgique.

"La FIA a décidé, à partir de la Belgique et pour une durée indéterminée, de mesurer la déformation globale de l'aileron avant en piste", a expliqué un porte-parole de la fédération. "Les caméras FOM orientées vers l'avant ne sont malheureusement pas en mesure de capturer l'intégralité de l'aileron avant car une grande partie de la partie extérieure n'est pas couverte par l'angle de prise de vue."

"L'objectif est donc de filmer tous les ailerons avant sur plusieurs épreuves à l'aide d'une caméra fournie par la FIA, qui sera installée sur le nez de la voiture (à la place des boîtiers de caméra actuels) et qui offrira une vue latérale. Les données recueillies seront utilisées pour améliorer la compréhension globale de la flexibilité de la carrosserie lors de la définition des futurs règlements."

"Il est également rappelé que tous les ailerons avant contrôlés depuis le début de la saison ont passé avec succès les tests de déformation en vigueur et sont considérés comme légaux. Cette nouvelle directive technique est le résultat d'un désir de longue date de mieux appréhender le comportement des ailerons avant sous l'effet de la charge aérodynamique."

Ce qui attend les équipes à Spa

La question des ailerons flexibles est omniprésente dans la F1 actuelle, avec des interrogations constantes sur la souplesse des éléments - qu'il s'agisse des planchers, des ailerons arrière ou des ailerons avant.

Dans la directive technique envoyée aux équipes cette semaine, la FIA a informé les concurrents que certains d'entre eux seraient tenus de créer un nouveau boîtier de caméra pour le nez de la voiture. Ce boîtier permettra de monter des caméras 4K, dont la marque a également été spécifiée par l'instance dirigeante, qui captureront des images de la déformation de l'aileron avant en piste.

Les équipes sélectionnées devront placer un certain nombre de points de référence sur les pièces de l'aileron avant et sur la plaque d'extrémité, afin qu'ils puissent être suivis dans la vidéo et fournir des informations sur le comportement de l'aileron dans diverses conditions.

Comme on peut le voir sur l'illustration principale ci-dessus, cela comprend trois points sur les flaps (bien qu'ils soient placés sur la surface arrière des éléments de l'aileron, et non sur l'avant, comme indiqué ici à titre d'illustration) et six sur la plaque d'extrémité. Ces points ont un diamètre de 20 mm et leur emplacement a été spécifié par la FIA afin d'établir un certain nombre de vecteurs de mouvement susceptibles d'entraîner des déformations excessives.

Aileron arrière de la Red Bull Racing RB20, avec les points de référence. Photo de: Giorgio Piola

Cette approche est similaire à celle adoptée par la FIA en 2021 pour les questions relatives à la déformation de l'aileron arrière, les points étant toujours présents sur l'aileron arrière à ce jour. Dans ce cas, il n'était pas nécessaire d'installer un nouveau boîtier, car les caméras montées sur la boîte à air orientée vers l'arrière suffisaient.

Toutefois, étant donné la nécessité d'installer plusieurs caméras sous un angle différent dans le nez de la voiture pour surveiller l'aileron avant, les tests de la FIA à Spa n'auront lieu qu'au cours des essais libres.

L'utilisation de caméras et d'autocollants/points de référence pour filmer la déformation de l'aileron avant n'est pas une nouveauté pour les équipes. Elles utilisent régulièrement cette méthode pour mieux comprendre le comportement de l'aileron et établir une corrélation entre les performances en piste et les modèles prédits lors des simulations.

Mercedes F1 W15 front wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 detail Photo by: Giorgio Piola

Comme on peut le voir ci-dessus, Mercedes et Ferrari ont toutes deux placé des autocollants à damier sur leurs plaques d'extrémité au début de la saison, afin d'offrir une référence pour la déflexion dans les images capturées par les caméras montées en parallèle dans les boîtiers pendant les essais.