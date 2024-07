Pourquoi Red Bull n'a pas le droit à l'échec avec son moteur

L'équipe basée à Milton Keynes investit des centaines de millions d'euros dans le développement d'un moteur pour la nouvelle réglementation, qui fera ses débuts en 2026, après avoir conclu une alliance technique avec Ford. Même si Red Bull sait être confronté à un énorme défi en s'attaquant à la puissance d'autres constructeurs de F1 expérimentés comme Mercedes, Honda et Ferrari, l'écurie comprend également que la façon dont elle s'en sortira déterminera en fin de compte si elle est une candidate au championnat ou non.

La nouvelle usine Red Bull Powertrains de Milton Keynes, en Angleterre, est désormais entièrement opérationnelle et remplie de personnel. Le travail sur le banc d'essai se poursuit, tandis que Ford offre toute l'assistance possible au niveau du personnel et de l'utilisation de ses propres installations afin d'accélérer les progrès. Mais les enjeux importants ne sont pas ignorés, le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, étant clair comme de l'eau de roche sur le fait que le moteur doit être à la hauteur.

"L'ampleur de l'investissement est le plus important jamais réalisé par Red Bull dans le sport automobile", a-t-il déclaré. "Avec Ford, nous devons réussir. Nous ne pouvons pas nous permettre que ce projet n'aboutisse pas."

"Je pense que, pour nous, stratégiquement, là où nous en sommes dans notre aventure en tant que groupe et en tant qu'équipe avec cette alliance, ce changement de réglementation sur les groupes motopropulseurs est le moment idéal pour tout contrôler avec tous les avantages qui découlent du fait d'avoir tout sur le même campus."

Moteurs Red Bull Ford Photo de: Red Bull Content Pool

L'évolution du rôle de Ford

Si la décision de l'écurie Red Bull de construire son propre moteur a été déclenchée par la décision initiale de son partenaire Honda de quitter la F1, il a toujours été clair qu'elle ne pouvait pas le faire seule et qu'elle souhaitait s'associer à un constructeur. À l'origine, Porsche semblait être la première solution de l'équipe autrichienne, mais les négociations avec le constructeur allemand ont échoué, la direction de Red Bull craignant qu'elle ne perde son indépendance en tant qu'écurie de course.

Cela a ouvert la voie à Ford pour conclure un accord, qui verra le célèbre ovale bleu revenir en F1 à partir de 2026. La contribution du constructeur américain au projet a évolué au fil du temps et il ne s'agit certainement pas d'un cas où Red Bull et son partenaire s'occuperaient d'éléments spécifiques de l'unité de puissance. Au contraire, comme l'ont expliqué Horner et Mark Rushbrook, directeur mondial du sport automobile de Ford, la relation de travail est en constante évolution pour leur permettre de progresser ensemble.

"C'est une relation très dynamique, avec certaines demandes à certains moments", déclare Christian Horner. "Comme nous en sommes encore à la phase de construction, où nous ne disposons pas des ressources et des capacités nécessaires, nous avons eu besoin d'ingénieurs en simulation et d'ingénieurs électriciens."

"C'est là que ces gens [Ford] sont compétents, grâce à leurs activités dans le sport automobile et à l'investissement qu'ils ont fait dans les véhicules électriques ; il était logique que nous commencions par là et que nous leur disions : 'D'accord, partagez avec nous votre expérience'."

Jim Farley, PDG de Ford, Mark Rushbrook, Ford et Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull Racing. Photo par : Red Bull Content Pool

"Est-ce que nous prenons les bonnes technologies, le bon benchmarking et est-ce que nous mettons en valeur les fournisseurs avec lesquels nous envisageons de travailler ? Il y a donc eu une grande collaboration sur ce point."

De son côté, Mark Rushbrook a déclaré que, du point de vue de Ford, il n'y avait pas de lignes rouges en termes d'implication. "Même lors des premières discussions, il ne s'agissait pas de mettre X personnes sur le site et les forcer à participer au programme", a-t-il expliqué. "Il s'agissait plutôt de déterminer quelle pouvait être la contribution et quels seraient les avantages. Nous sommes alors très dynamiques, mais nous réagissons en fonction des besoins pour disposer des ressources adéquates."

Mark Rushbrook a également déclaré que l'implication de Ford au fil du temps s'est étendue bien au-delà de l'apport de ses connaissances en matière de véhicules électriques et de batteries. "Tout était prévu pour que nous puissions apporter notre contribution. Même si nous nous sommes d'abord concentrés sur l'électrification, nous avons également apporté notre aide sur le banc turbo et le banc à gaz."

"Ils ne figuraient pas sur la liste initiale, mais il s'agissait d'un besoin de l'équipe, et nous avons dit que nous avions des ressources et des installations qui pouvaient aider, et cela s'est rapidement intégré au programme. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre."

Pour Horner, la façon dont les choses se sont déroulées correspond exactement à ce qu'il souhaitait, plutôt qu'au type de relation imposée qui se serait produite si l'accord avec Porsche avait été conclu.

Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull Racing Photo par : Red Bull Content Pool

"Je pense que ce qui est formidable dans ce partenariat depuis le début, c'est que Mark et Jim Farley ont dit : 'Écoutez, vous faites de la F1 tous les jours. C'est votre gagne-pain. Nous n'allons pas vous imposer notre méthodologie. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Où pouvons-nous vous aider ?'"

"C'était vraiment un livre ouvert pour nous dire, dans ce voyage vers 2026, comment pouvons-nous vous aider à y arriver de la manière la plus compétitive possible ? Nous avons vraiment eu l'impression d'un partenariat où l'on n'impose rien aux ingénieurs, ce qui arrive parfois dans ce genre de relations, et ce que nous craignions de voir se produire dans l'autre relation que nous envisagions."

"Il s'agit plutôt d'une collaboration : 'Voici toutes les ressources de Ford Motor Company. Que pouvons-nous faire pour vous aider dans ce voyage ?' Et les demandes varient d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre."

Pas de répétition de 2014

Alors que la compétitivité des moteurs de 2026 reste floue, Horner pense que le début de la prochaine ère réglementaire ne sera pas une copie conforme de la façon dont l'ère des turbo hybrides a commencé. En 2014, Mercedes a parfaitement répondu aux exigences de la réglementation moteur et s'est mise sur la voie d'une domination qui a duré jusqu'à ce que la réglementation châssis change en 2022 avec les nouvelles voitures à effet de sol.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05, célèbre sa victoire en franchissant la ligne d'arrivée. Photo par : Charles Coates / Motorsport Images

Au lieu de cela, Horner s'est tourné vers ce à quoi la F1 peut s'attendre à partir de 2026 : "Vous ne verrez pas, je ne crois pas, une répétition de 2014 parce que les règlements sont si prescriptifs en termes de paramètres et de rendement maximal du système ERS."

"Je pense que la combustion jouera toujours un rôle clé. Mais encore une fois, le niveau d'efficacité que l'on veut obtenir de ces moteurs correspond à des pourcentages très précis. Le packaging sera un domaine clé, dans la manière dont il s'articule avec l'aérodynamique, et le carburant est probablement le plus grand facteur de différenciation des performances à l'heure actuelle."

"Parce que tout le reste est tellement défini dans une boîte, il est difficile de voir comment on pourrait obtenir un avantage ou un désavantage significatif. Théoriquement, si tout le monde maximise ses performances, l'écart ne sera pas si important."

Mais même si les moteurs ne sont pas le facteur déterminant, du point de vue de Horner, il n'y a aucune raison de penser que ce qui est fait par son équipe n'est pas essentiel.

"C'est un chapitre passionnant", a-t-il déclaré. "Bien sûr, il y a des risques associés. Entreprendre et faire ce que nous avons fait est insensé en termes d'investissement, de rassemblement des personnes, de production de notre propre moteur. Nous n'aurions pas pu le faire sans un partenaire aux vues similaires."

"Comme Dietrich Mateschitz nous l'a toujours dit, pas de risque, pas de plaisir. Si l'on compare le risque à la récompense, on constate qu'il y a énormément de risques. En fin de compte, il aurait été très facile de rester avec Honda une fois qu'ils ont changé d'avis. Mais cela nous permet de prendre notre destin en main et de consolider l'avenir à long terme de l'équipe."