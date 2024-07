Norris "s'attendait à pire" pour ses qualifications à Spa

Les séances d'essais du début de week-end semblaient annoncer qu'au moins une des McLaren serait présente dans le top 3 de la grille du Grand Prix de Belgique. Néanmoins, les monoplaces britanniques se sont fait surprendre et s'élanceront ainsi des quatrièmes et cinquièmes places demain, après l'application de la pénalité de Max Verstappen.

Lando Norris admet se contenter de cette deuxième ligne, estimant avoir très mal géré sa séance de qualifications : "Je suis plutôt content, ce n'était pas une bonne journée pour moi. J'ai mal piloté, je n'ai rien fait de bien. Mais on est en Q3 ce qui est plutôt correct, je m'attendais même à pire donc je prends cette cinquième place [qui devient donc une quatrième place après la pénalité appliquée de Max Verstappen, ndlr]."

Pour le Britannique, la responsabilité penche entre ses propres erreurs et les réglages de la voiture. Toutefois, le rythme de Max Verstappen, qui a dominé ces qualifications du début à la fin, semblait inatteignable pour le pilote de 24 ans.

"On avait un peu moins d'appui aujourd'hui et j'espère que c'est la raison pour laquelle on n'a pas été suffisamment rapide" déclare Norris au micro de Canal +. "Comparé aux Red Bull, on avait moins d'appui aérodynamique. Peut-être que l'écart avec les Ferrari vient un peu de notre voiture et un peu de notre pilotage, mais l'écart avec Max… C'est juste que je n'ai pas assez confiance en la voiture. Battre les Red Bull demain sera difficile, car ils sont les plus rapides."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

De l'autre côté du garage McLaren, c'est le même sentiment. Oscar Piastri explique que la stratégie de l'équipe britannique n'a pas été la bonne en Q3. Couplé à quelques erreurs de la part de l'Australien, lui aussi se satisfait de sa cinquième place.

"J'ai quelques déceptions, la Q3 aurait pu être meilleure", indique Piastri. "On est passé directement aux nouveaux pneus [au début de la troisième séance], ceux qu'ils nous restaient, et au final ce n'était pas la bonne décision. Quand il pleut comme ça, c'est très compliqué de savoir quelles seront les conditions et comment [la piste] séchera. Je pense que j'ai commis quelques erreurs et ça m'a coûté quelques positions sur la grille. Donc il y a quelques petites choses que l'on aurait clairement pu mieux faire, on reste quand même dans une bonne position."

Interrogés sur leurs objectifs demain en course, les deux pilotes sont confiants de pouvoir remonter, surtout si la pluie ne s'invite pas. Norris "s'attend à être dans la bataille" sur piste sèche. Toutefois, le Britannique et son coéquipier restent méfiants de la menace Verstappen, qui selon eux, devrait très vite rejoindre la tête de course. "[La piste sèche] devrait nous aider un peu demain", ajoute Piastri. "On devrait pouvoir progresser, on sait que Max est très rapide, il remontera dans le cœur du peloton."