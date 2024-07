Charles Leclerc premier surpris de se retrouver en pole

Charles Leclerc se sentait démuni après la première journée d'essais à Spa mais 24 heures plus tard, c'est bien lui le titulaire de la pole ! Entre la pénalité de Max Verstappen, auteur du meilleur temps en qualifications, et une Ferrari de retour dans la lutte à l'avant avec l'arrivée de la pluie, le Monégasque a hérité de la première place sur la grille après avoir signé le deuxième temps en Q3. Un scénario identique à 2023, où Verstappen lui avait déjà cédé la pole en raison d'une pénalité.

"C'est exactement comme l'an dernier, c'est bien", a déclaré Leclerc à sa descente de la monoplace. "Je ne m'attendais pas à ça ce week-end. Avec les conditions difficiles, nous avons dépassé nos attentes, donc c'est une bonne journée pour l'équipe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur demain et voir ce qu'il se passera après la pluie."

Leclerc ne croit pas qu'il aurait pu prétendre aux deux premières lignes si la piste était restée sèche : "Je pense que sans cette pluie, on se serait probablement battus pour la cinquième place, avec Mercedes en particulier, mais évidemment la pluie nous a un peu aidés. Mais je ne vais pas me plaindre. Je suis vraiment content, je suis très content du tour en Q3 et c'est bien de retrouver la première partie de la grille."

Le poleman n'a remporté aucune des cinq dernières courses disputées et Leclerc ne semble pas être dans une situation idéale pour mettre fin à cette série puisque sur piste sèche, la Ferrari a de fortes chances de régresser dans la hiérarchie. Il ne se projette pas trop pour le moment et veut surtout se concentrer pour préserver sa première place au départ.

"Ce n'est pas le circuit le plus facile pour garder la première place dans le premier tour ici. Mais sincèrement, chaque départ est différent et quand je serai dans la voiture demain, je déciderai de la meilleure chose à faire dans l'Eau Rouge, mais je vais évidemment essayer de conserver cette première place."