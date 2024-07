Qualifs - Verstappen le plus rapide, Leclerc partira en tête

Les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, ainsi que Max Verstappen étaient au top des essais libres de vendredi. Toutefois, malgré le regain de performance de sa RB20, le Néerlandais ne pourra s'élancer en première position dimanche, puisqu'il a écopé d'une pénalité de 10 places pour avoir changé son moteur. C'est le cas également de Yuki Tsunoda qui partira dernier du peloton.

Lors des deux dernières éditions du GP de Belgique, ce sont les deux pilotes Ferrari qui étaient partis en tête : Carlos Sainz en 2022 et Charles Leclerc en 2023. Verstappen avait néanmoins signé la pole position lors des deux séances de qualifications, mais s'était élancé du milieu de grille après avoir changé plusieurs pièces sur sa Red Bull, une habitude réitérée cette saison.

Q1 - Verstappen très rapide, les deux alpines en Q2

Après une troisième séance d'essais libres écourtée par la pluie et l'accident de Lance Stroll, la première partie des qualifications débute également sur piste mouillée. Le pilote canadien prendra néanmoins bien part à la séance après que les dommages sur sa monoplace ont été réparés. Rappelons que la course sprint de F2 a été reportée plus tôt dans l'après-midi à cause d'une grosse averse, celle-ci se déroulera ainsi à 18h15, après les qualifications de la F1.

Intermédiaires chaussés, les pilotes s'élancent directement sur le circuit de Spa Francorchamps après le début du chrono, alors que la pluie est annoncée prochainement. Lando Norris inscrit le premier temps de cette Q1 en 1'58"894, battu rapidement par Nico Hülkenberg et son coéquipier Oscar Piastri, qui prend le meilleur temps en 1'57"411. Pierre Gasly s'empare de la deuxième position, alors que Max Verstappen aligne tous les secteurs et reprend la tête du classement avec plus d'une seconde d'avance sur le peloton.

À 10 minutes de la fin de cette Q1, la piste s'améliore alors que la pluie se fait attendre. Les deux alpine se trouvent dans le top 10 avec Esteban Ocon huitième et Gasly deuxième, à 7 dixième de Verstappen, toujours largement en tête.

5 minutes avant la fin de cette séance, Lance Stroll pointe au 20e rang. Sainz et Fernando Alonso sont dans la zone rouge, alors que tous les pilotes semblent améliorer leur temps. Norris paraît en difficulté alors qu'il chausse un nouveau train de pneus, mais réussit à remonter au quatrième rang. Dernière tentative pour George Russell, 17e à 1 minute de la fin, qui se place finalement troisième à 8 dixièmes de Verstappen. Au drapeau à damier, les deux alpine se qualifient pour la Q2, Gasly est deuxième.

Éliminés en Q1 : Hülkenberg, Kevin Magnussen, Tsunoda, Logan Sargeant et Zhou Guanyu

Q2 - Verstappen toujours premier, Ocon en Q3

Il ne pleut toujours pas à Spa, mais les intermédiaires sont toujours privilégiés pour ce début de deuxième séance. Alexander Albon prend le meilleur temps en 1'54"724, rapidement battu par Norris en 1'54"459 en pneus rodés, alors que la pluie montre enfin le bout de son nez. Max Verstappen se met à l'abri avec un meilleur temps en 1'53"857.

Alors que l'averse redouble, Leclerc, Gasly et Russell sont 13e, 12e et 11e à 5 minutes de la fin. Tous améliorent et se mettent à l'abri, à l'exception du pilote français. Lewis Hamilton s'est fait une petite frayeur, mais inscrit finalement un deuxième meilleur temps. Pérez aussi a eu chaud en se qualifiant dernier de la séance. Gasly cependant s'est fait sortir, alors qu'Ocon a inscrit un très bon chrono et participera donc à la dernière séance de qualifications.

Éliminés en Q2 : Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas et Stroll

Q3 - Verstappen en tête, mais Leclerc prend la pole

Hamilton signe le premier temps de cette Q3, suivi de son coéquipier Russell. Piastri s'intercale entre les deux Mercedes en 1'54"027. Les deux Ferrari en pneus rodés, ont un peu de mal, elles sont septième et huitième. Pérez s'empare de la tête du classement, rapidement battu par Verstappen en 1'53"159.

L'eau s'accumule sur la piste alors que Norris améliore son temps et remonte en quatrième position. Les Mercedes et les Red Bull occupent les quatre premières places avec Verstappen toujours en tête. À une minute de la fin Sainz n'améliore pas son temps et prend la huitième place, alors que Leclerc lui remonte à la deuxième position et peut ainsi rêver de la pole.

Max Verstappen signe le meilleur temps de cette troisième séance qualificative, toutefois il cède sa pole position à Charles Leclerc qui partira donc en tête du Grand Prix de Belgique 2024. Le pilote Ferrari sera suivi de Sergio Pérez, deuxième et Lewis Hamilton, troisième.

