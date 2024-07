Leclerc n'a "pas de solution magique" pour sa Ferrari à Spa

Il faudra probablement encore attendre pour voir Ferrari de retour à la lutte pour les premières places. La Scuderia n'a pas prévu de nouveautés à court terme et les faiblesses des dernières courses demeurent. Vendredi, Charles Leclerc a signé le sixième temps en EL1 et il est remonté au quatrième rang en fin de journée, avec le sentiment qu'il ne pourra pas lutter avec les pilotes McLaren ce week-end.

"Malheureusement, on a juste du mal un peu partout par rapport à McLaren", a résumé le Monégasque. "On n'a pas de solution magique pour [samedi] mais on va faire de notre mieux. C'est la dernière course avant les vacances donc j'espère que l'on pourra finir sur une bonne note."

Leclerc juge en plus cette journée "très difficile à comprendre" en raison des programmes très variés selon les équipes : "Beaucoup de différences de rythme, dans différentes conditions, avec des pneus différents aussi. Tout le monde avait un programme différent. Cela fait quelques années que c'est dur d'avoir une image le vendredi, avec cette génération de voitures, mais c'était encore plus difficile."

Pour Carlos Sainz, c'est surtout le nouvel asphalte qui complique la lecture, avec de nouvelles références à trouver. "Un Spa très différent de ce que l'on connaissait, vu qu'ils ont refait la surface de toute la piste", a-t-il résumé. "Il y a beaucoup plus d'adhérence, beaucoup de choses à apprendre sur cette nouvelle surface, beaucoup plus de graining sur les pneus aussi, donc cela rend la dégradation plus difficile et moins contrôlable. Je pense que cela va causer quelques maux de têtes chez les équipes et les pilotes."

Des conditions météo à anticiper

Charles Leclerc Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

L'incertitude est renforcée par les prévisions météo, qui annoncent de la pluie ce samedi, surtout entre les EL3 et les qualifications, alors que l'on attend une piste sèche dimanche. Avec la règle du Parc Fermé et l'impossibilité de faire de gros changements de réglages après les qualifications, il faudra faire un choix entre les conditions à privilégier.

"On doit se concentrer sur nous, essayer de trouver le bon compromis pour [samedi], qui sera probablement pluvieux, et dimanche, qui sera sec", a précisé Leclerc. "Mais on est dessus. On a beaucoup de réunions à faire et j'espère que l'on trouvera le meilleur compromis pour [samedi] et dimanche."

Sainz ne veut pas trop songer à ces considérations, la situation pouvant évoluer très vite à Spa : "Il semble que les qualifications seront sur piste humide mais ils disaient aussi qu'il allait pleuvoir toute la journée [vendredi] et ça n'a pas été le cas donc je garde l'esprit ouvert. La météo est toujours imprévisible ici et il faudra s'adapter à ce qui viendra."